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  4. Erdal Beşikçioğlu Etimesgut'tan aday olarak gösterilmişti! İlk anketin sonuçları geldi

Erdal Beşikçioğlu Etimesgut'tan aday olarak gösterilmişti! İlk anketin sonuçları geldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
24.01.2024 19:29 | Son Güncelleme:
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere adım adım yaklaşılıyor. Adayların belirlenmesi sonrasında ilk anket sonuçları da gelmeye başladı. CHP, Ankara Etimesgut'ta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday olarak göstermişti. Yapılan ilk anketin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. İşte o anketin sonuçları...

Yerel seçimler için geri sayım başladı. Parti ve ittifaklar adaylarını açıklamaya devam ederken ilk anket sonuçları da gelmeye başladı.


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BEŞİKÇİOĞLU'NUN ADAYLIĞI SONRASI KRİZ İDDİASI

BEŞİKÇİOĞLU'NUN ADAYLIĞI SONRASI KRİZ İDDİASI

CHP, Ankara Etimesgut'ta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday gösterme kararı almıştı. Beşikçioğlu'nun aday olarak ilan edilmesinden önce Mansur Yavaş krizi çıktığı iddia edilmişti. CHP'den yapılan açıklamada böyle bir krizin olmadığı aktarılmıştı.

"ANKARA'NIN ABİSİNE GELDİK"

"ANKARA'NIN ABİSİNE GELDİK"

Beşikçioğlu dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ederek "Ankara'nın abisine geldik" yorumunda bulunmuştu.

İLK ANKET YAPILDI

İLK ANKET YAPILDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre araştırma şirketi AREA tarafından Etimesgut'ta “Etimesgut Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz nasıl olur?” sorusu vatandaşlara yönetildi.

İŞTE SONUÇLAR

İŞTE SONUÇLAR

Vatandaşlardan yüzde 38.7 Erdal Beşikçioğlu derken 36.9'u ise MHP’li Enver Demirel’i tercih etti.

Kararsızların dağıtılmasıyla oluşan geçerli oylarda ise Beşikçioğlu’nun oy oranı yüzde 49.2’ye yükseldi. Rakibi Demirel ise yüzde 47’de kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Ankara Etimesgut Erdal Beşikçioğlu
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