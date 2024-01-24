Erdal Beşikçioğlu Etimesgut'tan aday olarak gösterilmişti! İlk anketin sonuçları geldi

Yerel seçimler için geri sayım başladı. Parti ve ittifaklar adaylarını açıklamaya devam ederken ilk anket sonuçları da gelmeye başladı.
CHP, Ankara Etimesgut'ta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday gösterme kararı almıştı. Beşikçioğlu'nun aday olarak ilan edilmesinden önce Mansur Yavaş krizi çıktığı iddia edilmişti. CHP'den yapılan açıklamada böyle bir krizin olmadığı aktarılmıştı.
Beşikçioğlu dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ederek "Ankara'nın abisine geldik" yorumunda bulunmuştu.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre araştırma şirketi AREA tarafından Etimesgut'ta “Etimesgut Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz nasıl olur?” sorusu vatandaşlara yönetildi.
Vatandaşlardan yüzde 38.7 Erdal Beşikçioğlu derken 36.9'u ise MHP’li Enver Demirel’i tercih etti.
Kararsızların dağıtılmasıyla oluşan geçerli oylarda ise Beşikçioğlu’nun oy oranı yüzde 49.2’ye yükseldi. Rakibi Demirel ise yüzde 47’de kaldı.