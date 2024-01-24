Erdal Beşikçioğlu Etimesgut'tan aday olarak gösterilmişti! İlk anketin sonuçları geldi

BEŞİKÇİOĞLU'NUN ADAYLIĞI SONRASI KRİZ İDDİASI

CHP, Ankara Etimesgut'ta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday gösterme kararı almıştı. Beşikçioğlu'nun aday olarak ilan edilmesinden önce Mansur Yavaş krizi çıktığı iddia edilmişti. CHP'den yapılan açıklamada böyle bir krizin olmadığı aktarılmıştı.