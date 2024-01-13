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  4. Esenler'de şoke eden anlar! '9 şiddetinde deprem oluyor sandık'

Esenler'de şoke eden anlar! '9 şiddetinde deprem oluyor sandık'

13.01.2024 19:05 | Son Güncelleme:
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Esenler'de korku dolu anlar yaşandı. Park halindeyken bilinmeyen nedenle yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu 4 katlı apartmanın duvarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, merdivenleri ve bir kolonunda büyük hasar oluşan apartman boşaltıldı.

Esenler'de hafriyat kamyonu yokuş aşağı kayarak 4 katlı apartmanın duvarına çarptı.


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Esenler Havaalanı Mahallesi Mehmet Akif İnönü Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında hafriyat almak için inşaatın önüne park edilen kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı.

Hızla kayan hafriyat kamyonu boş alandaki demir korkulukları kırarak 4 katlı bir apartmanın duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Apartmanın ise merdivenleri ve bir kolonunda büyük çapta hasar oluştuğu için boşaltıldı.

Kazanın yaşandığı alan ve çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"9 ŞİDDETİNDE DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

"9 ŞİDDETİNDE DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Apartman sakini Nuray Gürler, "Önce gök gürültüsü, deprem gibi bir şey zannettik, sonra ev sallandı. Ev sallanınca 9 şiddetinde deprem oluyor zannettik. Sonra durdu. Kapıyı açtık, baktık her yer toz duman olmuş. Merdivenlerimiz aşağı inmiş. Evimizin giriş katının sağ tarafındaki tuvalet bölümünde hasar var. Kolonumuzu patlatmış, bir de merdivenlerimiz yıkılmış. Evimize girip çıkmakta zorlanıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Esenler
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