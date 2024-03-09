Eylem Tok'un oğluyla aynı araçtaydılar! Arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı 'Hayatım bitti' demiş... 'Plaka' detayı dikkat çekti

"'ŞOK GEÇİRMİŞTİ! 'HAYATIM BİTTİ' DEDİ'"

İkinci ifadeyi aktaralım; "Yoldan geçen araçları yardım etmek için durdu. Bu sırada tam hatırlamıyorum ama biri 112'yi aradı. Muhtemelen yoldan geçen şoförlerden biriydi. Ambulans gelene kadar olay yerinde bekledik. Timur ise şok geçirmişti, 'Hayatım bitti' dedi." Bu da çok dikkat çekici bir detay. Aslında kazanın yaşanmasının ardından Timur ilk olarak özel şoförünü arıyor, ona durumu anlatıyor.