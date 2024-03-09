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  4. Eylem Tok'un oğluyla aynı araçtaydılar! Arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı 'Hayatım bitti' demiş... 'Plaka' detayı dikkat çekti

Eylem Tok'un oğluyla aynı araçtaydılar! Arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı 'Hayatım bitti' demiş... 'Plaka' detayı dikkat çekti

09.03.2024 15:11
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Türkiye, yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı ölümlü kazayı ve anne ile oğlunun yurt dışına kaçmasını konuşuyor. Olayda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanırken son olarak kazanın yaşandığı gün Timur Cihantimur ile aynı araçta bulunan arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı. İfadelerdeki 'hız' ve 'plakaya gelen şikayetler' gibi detaylar ile 'Hayatım bitti' sözleri dikkat çekti.

Eyüpsultan’da lüks araçla Oğuz Murat Acı'nın ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına sebep olan yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kazayla ilgili her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Yazar Eylem Tok ve oğlu olayın ardından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçmıştı. Son olarak kazanın yaşandığı gün araçta bulunan gençlerin ifadesine CNN TÜRK muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ulaştı. İşte dikkat çeken o detaylar...

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
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EYLEM TOK'UN OĞLUNUN ARKADAŞLARININ İFADELERİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Şenlik, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Kazanın yaşandığı gün, 16 yaşındaki Timur C. aracın içerisindeydi. Yanında 3 arkadaşı vardı. Onlar bir araçtaydı. İkinci araçta da arkadaşları vardı. Onlar da 6 kişilerdi.

"O YOLDA HEP YARIŞ HALİNDELER"

"O YOLDA HEP YARIŞ HALİNDELER"

Belirli zamanlarda bu arkadaşlar o yolda hep yarış halindeler. O gün de yola çıkmışlardı. Çok hızlılardı. Kazanın yaşandığı gün 16 yaşındaki Timur C.'nin aracında 3 arkadaşı vardı. O 3 arkadaşının ifadelerine ulaştık.

"ÖNÜMÜZDE VİRAJ VARDI ANCAK VİRAJA HIZLI GİRDİ"

"ÖNÜMÜZDE VİRAJ VARDI ANCAK VİRAJA HIZLI GİRDİ"

İlk ifadeyi aktaralım; "Önümüzde bir viraj vardı. Ancak Timur viraja hızlı girdi. Dönerken ATV araçlarını gördük. Timur aracın direksiyonunu sola doğru kırdı. Araç kaymaya başladı. Bir anda ATV araçlarına çarptık" dedi. Bu ifade de dikkat çeken aracın hızlı olması.

"'ŞOK GEÇİRMİŞTİ! 'HAYATIM BİTTİ' DEDİ'"

"'ŞOK GEÇİRMİŞTİ! 'HAYATIM BİTTİ' DEDİ'"

İkinci ifadeyi aktaralım; "Yoldan geçen araçları yardım etmek için durdu. Bu sırada tam hatırlamıyorum ama biri 112'yi aradı. Muhtemelen yoldan geçen şoförlerden biriydi. Ambulans gelene kadar olay yerinde bekledik. Timur ise şok geçirmişti, 'Hayatım bitti' dedi." Bu da çok dikkat çekici bir detay. Aslında kazanın yaşanmasının ardından Timur ilk olarak özel şoförünü arıyor, ona durumu anlatıyor.

"ANNESİ 12-13 DAKİKA İÇİNDE OLAY YERİNE GELİYOR"

"ANNESİ 12-13 DAKİKA İÇİNDE OLAY YERİNE GELİYOR"

Daha sonra annesini arıyor. Annesi tam 12-13 dakika içinde yazar Eylem Tok'tan bahsediyoruz, olay yerine geliyor. Oğluyla beraber 3 arkadaşını araca alarak oturdukları siteye götürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mısır abd ifade Eylem Tok
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