Eylem Tok'un oğluyla aynı araçtaydılar! Arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı 'Hayatım bitti' demiş... 'Plaka' detayı dikkat çekti

Eyüpsultan’da lüks araçla Oğuz Murat Acı'nın ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına sebep olan yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kazayla ilgili her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Yazar Eylem Tok ve oğlu olayın ardından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçmıştı. Son olarak kazanın yaşandığı gün araçta bulunan gençlerin ifadesine CNN TÜRK muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ulaştı. İşte dikkat çeken o detaylar...
Şenlik, canlı yayında şu bilgileri aktardı:
"Kazanın yaşandığı gün, 16 yaşındaki Timur C. aracın içerisindeydi. Yanında 3 arkadaşı vardı. Onlar bir araçtaydı. İkinci araçta da arkadaşları vardı. Onlar da 6 kişilerdi.
Belirli zamanlarda bu arkadaşlar o yolda hep yarış halindeler. O gün de yola çıkmışlardı. Çok hızlılardı. Kazanın yaşandığı gün 16 yaşındaki Timur C.'nin aracında 3 arkadaşı vardı. O 3 arkadaşının ifadelerine ulaştık.
İlk ifadeyi aktaralım; "Önümüzde bir viraj vardı. Ancak Timur viraja hızlı girdi. Dönerken ATV araçlarını gördük. Timur aracın direksiyonunu sola doğru kırdı. Araç kaymaya başladı. Bir anda ATV araçlarına çarptık" dedi. Bu ifade de dikkat çeken aracın hızlı olması.
İkinci ifadeyi aktaralım; "Yoldan geçen araçları yardım etmek için durdu. Bu sırada tam hatırlamıyorum ama biri 112'yi aradı. Muhtemelen yoldan geçen şoförlerden biriydi. Ambulans gelene kadar olay yerinde bekledik. Timur ise şok geçirmişti, 'Hayatım bitti' dedi." Bu da çok dikkat çekici bir detay. Aslında kazanın yaşanmasının ardından Timur ilk olarak özel şoförünü arıyor, ona durumu anlatıyor.
Daha sonra annesini arıyor. Annesi tam 12-13 dakika içinde yazar Eylem Tok'tan bahsediyoruz, olay yerine geliyor. Oğluyla beraber 3 arkadaşını araca alarak oturdukları siteye götürüyor.