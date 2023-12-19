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  4. 'EYT'liler kadar olamıyor muyuz?' Prof. Dr. Naci Görür'den çok konuşulacak 'Marmara depremi' sözleri! "Ne kadar gecikirse daha ağır geliyor demektir"

'EYT'liler kadar olamıyor muyuz?' Prof. Dr. Naci Görür'den çok konuşulacak 'Marmara depremi' sözleri! "Ne kadar gecikirse daha ağır geliyor demektir"

19.12.2023 18:23 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Naci Görür 'Marmara depremi' için yine çok konuşulacak açıklamalar yaparak “Bu işin şakası yok. Çocuk olmayın. Size ne hangi fay kırıldı, hangisi kırılacak? Siz yer bilimci misiniz? Vazgeçin bundan. Marmara deprem tehdidi altında. Marmara'da deprem olmak zorunda. Ne kadar gecikirse daha ağır geliyor demektir" dedi. "EYT'liler kadar olamıyor muyuz?" diyen Görür "Oy vereceğimiz partiye diyelim ki 'Benim yaşadığım yerleri deprem dirençli hale getireceksin'" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinden sonra ve beklenen olası Marmara depremi nedeniyle açıklamaları dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı panelde yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Gebze Ticaret Odası (GTO) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) iş birliğinde 'Marmara Depremi ve Sanayide Deprem Etkisi' konulu panel Prof. Dr. Naci Görür’ün katılımıyla, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde yapıldı. Panele oda başkan ve yöneticileri, mühendis ve mimarlar ile sanayiciler katıldı.

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NACİ GÖRÜR'DEN 'BU İŞİN ŞAKASI YOK, MARMARA BİR DEPREM TEHDİDİ ALTINDA' UYARISI

Beklenen İstanbul depremi ile ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, “Diyorlar ki ‘İstanbul'da o olmayacak, bu olmayacak bilmem ne.’ Şimdi şöyle düşünün, İstanbul'da depremin olduğu jeolojik süreçlerin dışında tarihi süreç de bile var. Yani İstanbul'da 1509 depremini Osmanlıca kitaplar yazıyor. Bizans dönemindeki depremler Bizans kayıtlarında var. 1506’da var, 1706’da var, 1894’te var, yakında 1999’da var. Yani Marmara Denizi bir deprem denizi, o denizi çalışan insanlar olarak biliyoruz. Var oluşunun nedeni fay. O fay çalıştığı için bu deniz olmuş. Bir de hiç depremi bilmeyen bir tarihçi size hangi depremlerin olduğunu söyler. Hatta Osmanlı kayıtlarında ‘zelzele’ derler. ‘Zelzele oldu, padişah şu kadar bilmem ne dağıttı. Padişah kalktı, Edirne'ye gitti’ veya ‘o zelzeleden dolayı şuna şu kadar para verildi, şu kadar mal gönderildi’ diye kayıtlar da var. Yani İstanbul'un tarihinde deprem var." dedi.

"NE OLDU Kİ ŞİMDİ 'İSTANBUL’DA DEPREM YOK' DENİLİYOR"

"NE OLDU Kİ ŞİMDİ 'İSTANBUL’DA DEPREM YOK' DENİLİYOR"

Görür devamında "Ne oldu ki şimdi ‘İstanbul'da deprem yok’ deniliyor. Yani ‘o fay kırıldı, bu fay kırıldı, Naci Görür yalan söyledi, yanlış söyledi’ önemli değil. İstanbul'da deprem var. Dün varsa günün birinde yine olacak demektir. Yani ‘İstanbul'da depreme hazır olun’ demenin neresi yanlış da kalkıp insanlara ‘deprem olmayacak’ diye pozlar veriyorsun? Bırak insanlar hazırlansın. Bırak da devlet, hükümet gereğini yapsın. Bilgileri kendinden menkul, kendilerine bir paye çıkartmak isteyen bilim fukaralarına hiç rağbet etmeyin, gereği yok" şeklinde konuştu.

"DEPREM OLACAK"

"DEPREM OLACAK"

“Marmara’da deprem olmak zorunda” diyen Prof. Dr. Görür, “Bu ülkenin bilim insanları olarak Marmara'da 14 sene bütün uluslararası gemilerle, Fransız, İtalyan ve 2 Türk gemisiyle yapılan bütün araştırmaların Türk tarafının başkanı olarak söylüyorum Marmara tehdit altında, Marmara'da deprem olmak zorunda. Ne kadar gecikirse daha ağır geliyor demektir. Daha fazla hallaç pamuğu gibi atacak demektir. Deprem olacak” ifadelerini kullandı.

"SİZE NE HANGİ FAY KIRILDI, HANGİSİ KIRILACAK?"

"SİZE NE HANGİ FAY KIRILDI, HANGİSİ KIRILACAK?"

Yapılacak işin depreme hazırlanmak olduğunu kaydeden Prof. Dr. Görür, şöyle konuştu:

‘1999 bir milattır. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.’ Şimdi gülesim geliyor. Ne oldu? Kaç sene geçti? Milat bitti. Şimdi de yeni milat. 6 Şubat’tan sonra eskisi gibi olmayacaktır. Bize yakışmıyor. Millet olarak yakışmıyor. Yani siyaset yakıştırsa bile milletin yakıştırmaması lazım. Mülkün sahibi milletin kendisidir. Sizin oylarınızla ya ben bir yere gelirim veya sizin oylarınızla giderim. Ülkenin sorumluluğu sizin sırtınızda. İstediğinizi, istediğiniz zaman yaptırabilirsiniz. Sizin istediğinizi yapmayanı da siz görmezsiniz, çeker gider. Bu işin şakası yok. Çocuk olmayın. Size ne hangi fay kırıldı, hangisi kırılacak, kaç sene geçti ne olacak? Siz yer bilimci misiniz? Vazgeçin bundan. Sizin bilmeniz gereken Marmara bir deprem tehdidi altında. Bilim dünyası bunu söylüyor. Bizim yapacağımız iş depreme hazırlanmak, bizi yönetenleri depreme hazırlamak için kentimizi, bulunduğumuz yeri onlardan talep etmek, zorlamak. Bize düşen görev bu" dedi.

"AKLIMIZI BAŞIMIZA TOPLAYALIM"

"AKLIMIZI BAŞIMIZA TOPLAYALIM"

Depremin siyaset üstü olduğunu belirten Prof. Dr. Görür “İstediğimiz hangi parti olursa ona oy verelim ama oy vereceğimiz partiye diyelim ki ‘benim yaşadığım yerleri deprem dirençli hale getireceksin. Benim yaşadığım alanları, kentimi deprem dayanımlı hale getireceksin.’ Bunu yapacak fikrin, zikrin, iraden, niyetin varsa planın, programın varsa benim oyumu alırsın. Eğer yoksa seni sandığa gömerim. Deprem siyaset üstüdür. Biz göçük altında yavrularımızı, kadınlarımızı, insanlarımızı bu CHP'li, bu AK Partili, bu MHP'li diye toplamıyoruz. Kendi insanımız. Aklımızı başımıza toplayalım. Tek yapacağımız ne biliyor musunuz? Öyle uzun uzun mücadele değil, oy kullanırken sandığa giderken bunu iste, talep et. Bunu yapan bir millet değiliz. Ne oldu bu millete? Bu nedir onu anlamıyorum. Bu nedir, nasıl bir hava?” diye konuştu.

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