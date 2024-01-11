HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fatih Camii imamı Galip Usta bıçaklı saldırıda yaralanmıştı! Dehşet anlarını anlattı: 'Ey Müslümanlar gafletten uyanın diye bağırıp...'

Fatih Camii imamı Galip Usta bıçaklı saldırıda yaralanmıştı! Dehşet anlarını anlattı: 'Ey Müslümanlar gafletten uyanın diye bağırıp...'

11.01.2024 19:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir saldırgan, Fatih Camii'nde imam ve bir kişiyi bıçakla yaralamıştı. Hastanede tedavisi devam eden imam Galip Usta yaşadıklarını anlattı. Saldırgan ile bir alakasının olmadığını ifade eden Usta, "Ey Müslümanlar gafletten uyanın diye bağırıp bir şeyler daha söyledi. Görevliler onu dışarı çıkarmış. İmam odasında ders yaparken bir anda içeri girdi. Direkt bıçakla üstüme saldırdı" diye konuştu. Usta açıklamasının devamında "Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi" dedi.

Fatih Camii'nde 8 Aralık Pazartesi akşamı bir saldırgan tarafından bıçaklanan cami imamı Galip Usta, tedavi gördüğü hastanede gazetecilere yaşadığı anları anlattı. Fatih’teki özel bir hastanede tedavi gören Galip Usta, bugün yoğun bakımdan çıkarak normal servis odasına alındı.

Keşfet

"KIL PAYI ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

"KIL PAYI ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

Yaşadığı olayı anlatan Usta, “Bugün Regaib Kandili 3 aylara girmiş oluyoruz. İslam alemimizin kandili mübarek olsun. Allah hayırlara vesile kılsın. Vahim bir kaza atlattık. Yüce Allah’ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük. Halkımızın, insanlarımızın dualarıyla, sevdiklerimizin, talebelerimizin, hocalarımızın dualarıyla Allaha şükür ucuz atlattık. Hastanede bakım çok güzel. Tüm hizmetler çok güzel oldukça ziyaretçi akını da var. Allaha şükür gayet iyiyim. İnşallah pazartesi günü taburcu olurum” dedi.

"ÖĞRENCİLERİM OLMASAYDI ÇOK DAHA VAHİM OLABİLİRDİ"

"ÖĞRENCİLERİM OLMASAYDI ÇOK DAHA VAHİM OLABİLİRDİ"

Kendisine bu saldırıyı yapanı tanımadığını söyleyen Usta şunları aktardı: 

“Saldırgan ile benim bir alakam yok, kendisini ne tanırım ne bilirim. 'Hoca bağırdı, etti' şeklinde söylediklerinin aslı, astarı yoktur. Nöbetçi olduğum içinde akşam namazını kıldırdım. Namazın akabinde bir adam çıktı. Ey Müslümanlar gafletten uyanın diye bağırıp bir şeyler daha söyledi. Dönüp baktım bizde meczup eksik olmaz. Namazı kıldırdım, oradaki görevliler onu dışarı çıkarmış. Benim onunla hiçbir bağlantım olmadı. İmam odasında ders yaparken bir anda içeri girdi. Direkt bıçakla üstüme saldırdı. Olay o şekilde devam etti. Benim İlahiyat Fakültesinde okuyan öğrencilerim vardı. Bilal Efendi kardeşime de Allah şifa versin o da yaralandı. Diğer Yusuf Mumcu öğrencimiz vardı. O yaralanmadı ama diğer arkadaşımız ayağı kırıldı. Benimle birlikte 3 kişi yaralandık. Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi. Allah onlardan razı olsun. Öğrencilerim hocalarını korumak için canlarını siper ettiler. Allah onların yardımcısı olsun. Onlara acil şifalar dilerim."

Müslümanın kadere inandığını söyleyen imam Galip Usta şunları ifade etti: 

"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere olay başladığı andan itibaren arayan, soran tüm yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz ziyaret edenlere teşekkür ediyorum. O kadar ilgi var ki hamdolsun hastanede tüm ekipleri ile seferber olmuş durumda. Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz yok. Her şeyi bütün hizmetleri severek aşk ile yapıyorlar. Benimde yüzümde bir asık suratlılık yok. Müslüman kadere inanır. Kadere inananın kederi olmaz. Biz Allah'a inanmışız. Bugün dostlarımızdan biri rüyasından beni camide görmüş. Hocam sen hasta değil miydin diyor? Göreve başladığımı görünce ben dedim bu rüyaya sevindim. Bir an önce bir ömür dinimize hizmet etmek için bende Allah’ın ismiyle arzu ediyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Camii İmam saldırı
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu maç sonu hakem saldırdı: Allah belanızı versin!

Kerem Aktürkoğlu maç sonu hakem saldırdı: Allah belanızı versin!

İBB Meclisi'nde şaşırtan olay! Partisi CHP'yi eleştirdi AK Parti'ye övgü yağdırdı

İBB Meclisi'nde şaşırtan olay! Partisi CHP'yi eleştirdi AK Parti'ye övgü yağdırdı

2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar dikkat! Kulislerde bu konuşuluyor: EYT'den sonra şimdi de...

2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar dikkat! Kulislerde bu konuşuluyor: EYT'den sonra şimdi de...

Bağımsız aday olma kararı aldı! 'Göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum'

Bağımsız aday olma kararı aldı! 'Göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum'

Destici, AK Parti'den isteğini açık açık iletti: O ilin BBP'ye bırakılması lazım

Destici, AK Parti'den isteğini açık açık iletti: O ilin BBP'ye bırakılması lazım

Akşener'in fotoğrafını söktürürken söylediği sözler dikkat çekti

Akşener'in fotoğrafını söktürürken söylediği sözler dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.