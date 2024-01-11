Fatih Camii imamı Galip Usta bıçaklı saldırıda yaralanmıştı! Dehşet anlarını anlattı: 'Ey Müslümanlar gafletten uyanın diye bağırıp...'

“Saldırgan ile benim bir alakam yok, kendisini ne tanırım ne bilirim. 'Hoca bağırdı, etti' şeklinde söylediklerinin aslı, astarı yoktur. Nöbetçi olduğum içinde akşam namazını kıldırdım. Namazın akabinde bir adam çıktı. Ey Müslümanlar gafletten uyanın diye bağırıp bir şeyler daha söyledi. Dönüp baktım bizde meczup eksik olmaz. Namazı kıldırdım, oradaki görevliler onu dışarı çıkarmış. Benim onunla hiçbir bağlantım olmadı. İmam odasında ders yaparken bir anda içeri girdi. Direkt bıçakla üstüme saldırdı. Olay o şekilde devam etti. Benim İlahiyat Fakültesinde okuyan öğrencilerim vardı. Bilal Efendi kardeşime de Allah şifa versin o da yaralandı. Diğer Yusuf Mumcu öğrencimiz vardı. O yaralanmadı ama diğer arkadaşımız ayağı kırıldı. Benimle birlikte 3 kişi yaralandık. Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi. Allah onlardan razı olsun. Öğrencilerim hocalarını korumak için canlarını siper ettiler. Allah onların yardımcısı olsun. Onlara acil şifalar dilerim."