Fatih Erbakan'ın Şanlurfa mitingindeki kalabalık gündem oldu! Sayı açıklandı, vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi

"BU MİLLET RANTÇI BELEDİYEDEN BIKTI ARTIK"

Milletimiz neden Yeniden Refah'a koşuyor? Çünkü bu millet rantçı belediyeden bıktı artık. Değişim istiyor, samimi, dürüst, tevazu sahibi belediye başkanları istiyor.