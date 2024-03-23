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  4. Fatih Erbakan'ın Şanlurfa mitingindeki kalabalık gündem oldu! Sayı açıklandı, vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi

Fatih Erbakan'ın Şanlurfa mitingindeki kalabalık gündem oldu! Sayı açıklandı, vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi

23.03.2024 18:23
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Yerel seçimlere 8 gün kaldı. Parti ve ittifaklar seçim çalışmalarına devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün Şanlıurfa'daydı. Erbakan'ın mitingindeki kalabalık gündem oldu. Çok sayıda kişinin katıldığı mitingde 200 binin üzerinde kişi olduğu aktarıldı. Öte yandan miting alanının kalabalık olması nedeniyle alanda sıkışan bir grup ise bariyerlerin yıkması sonucu ezilme tehlikesi geçirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa’da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Kasım Gürpınar ile Şanlıurfa'nın yeniden milli görüş belediyeciliği ile buluşacağını belirtti.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

"MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİ BAŞLAYACAK"

"MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİ BAŞLAYACAK"

Açıklamasının devamında Erbakan şunları aktardı:

"1984'te Şanlıurfa'da milli görüş belediyeciliği ile tanıştı. Şimdi, 40 yıl sonra 31 Mart'ta tekrar Büyükşehir Belediye başkan adayımız Mehmet Kasım Gülpınar'ın yönetiminde milli görüş belediyeciliği başlayacak.

200 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM

200 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM

Bu muazzam manzara Şanlıurfa'ya yakışır. 200 binin üzerinde insanla Şanlıurfa bugün mesajını net bir şekilde veriyor.

Bütün engellemelere, ambargolara rağmen, bütün güç ellerinde olmasına rağmen Allah haklının kazanmasını istiyor.

"BU MİLLET RANTÇI BELEDİYEDEN BIKTI ARTIK"

"BU MİLLET RANTÇI BELEDİYEDEN BIKTI ARTIK"

Milletimiz neden Yeniden Refah'a koşuyor? Çünkü bu millet rantçı belediyeden bıktı artık. Değişim istiyor, samimi, dürüst, tevazu sahibi belediye başkanları istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan Seçim 2024
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