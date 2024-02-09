Filmleri aratmayan olay! 40 metre derinlikte kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı belirlendi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

