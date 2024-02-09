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  4. Filmleri aratmayan olay! 40 metre derinlikte kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar

Filmleri aratmayan olay! 40 metre derinlikte kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar

09.02.2024 18:20 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Define aramak için evin altına 40 metre derinlikte kuyu açıp, asansör sistemi kuran 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, izinsiz define aramak suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı belirlendi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurdular.Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evin altında kuyu açılarak define arandığını ortaya çıkardı.

Evde yapılan aramada, 40 metre derinliğinde kuyu, burada kurulan asansör sistemin yanı sıra, el dedektörü, 5 kazma, 3 balta, 3 gaz maskesi, 3 baş feneri, 1 halat, 1 dalgıç pompası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, izinsiz define aramak suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. 

(DHA)

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define Kırklareli arama
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