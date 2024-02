Gardırobunuzu elden geçirmeniz gerekecek! Yanlış kıyafetler selüliti arttırıyor... O yöntem geçirmek yerine daha da kötüleştiriyor

Her on kadından yaklaşık dokuzunda görülen selülit, bazıları için can sıkıcı olabiliyor. Selülit, kalçada ve bazen de karında oluşan pütürlü ve çukurlu bir görünüme neden olan bir cilt rahatsızlığı. Aslında zararsız olsa da görüntü itibarıyla rahatsız oldukları için pek çok kişi bunlardan kurtulmanın yollarını arıyor. Selülitin nedeni halen tam olarak bilinmese de tedavi yöntemleri de çoğu zaman geçici bir çözüm sağlıyor. Ancak yine de pek çok kişi kanıtlanmamış ve bazen de risk barındıran yöntemleri denemeye çalışıyor.