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    4. Gardırobunuzu elden geçirmeniz gerekecek! Yanlış kıyafetler selüliti arttırıyor... O yöntem geçirmek yerine daha da kötüleştiriyor

    Gardırobunuzu elden geçirmeniz gerekecek! Yanlış kıyafetler selüliti arttırıyor... O yöntem geçirmek yerine daha da kötüleştiriyor

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    05.02.2024 10:40 | Son Güncelleme:
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    Selülitten nasıl kurtulunur? Selülit nasıl gider? Pek çok kadın bacaklarındaki bu portakal kabuğu görünümünden şikayetçi. Ancak kadınlar arasında selüliti azaltma yolları olarak konuşulan bazı yöntemler, selüliti iyileştirmek yerine daha da kötüleştirebiliyor. Uzmanlara göre bunlardan bir tanesi de dar kot pantolonlar. Uzmanların verdiği o önemli bilgiler sonrasında gardırobunuzu elden geçirmeniz gerekebilir.

    Her on kadından yaklaşık dokuzunda görülen selülit, bazıları için can sıkıcı olabiliyor. Selülit, kalçada ve bazen de karında oluşan pütürlü ve çukurlu bir görünüme neden olan bir cilt rahatsızlığı. Aslında zararsız olsa da görüntü itibarıyla rahatsız oldukları için pek çok kişi bunlardan kurtulmanın yollarını arıyor. Selülitin nedeni halen tam olarak bilinmese de tedavi yöntemleri de çoğu zaman geçici bir çözüm sağlıyor. Ancak yine de pek çok kişi kanıtlanmamış ve bazen de risk barındıran yöntemleri denemeye çalışıyor.

    İŞTE SELÜLİTLERLE İLGİLİ O EFSANELER VE DOĞRULARI

    The Sun'da yer alan habere göre; medikal estetisyen ve cilt bakım uzmanı Alexandra Mills-Haq, kadınların tehlikeli önlemleri denemekten vazgeçmeleri için kadınlar arasında yaygın olan dört efsaneyi ve bunların doğrularını açıkladı.

    DAR KOT PANTOLON GİYMEK SELÜLİTİ İYİLEŞTİRİR Mİ?

    DAR KOT PANTOLON GİYMEK SELÜLİTİ İYİLEŞTİRİR Mİ?

    Pek çok kişi selüliti gidermek için dar kıyafetler giymenin iyi bir fikir olabileceğini düşünebilir. Fakat uzman; "Selülit görünümünü iyileştirmek için dar kot pantolon giymek aslında selüliti daha da kötüleştirebilir" dedi.

    Yapılan farklı çalışmalar; selülitin vücutta su tutulmasıyla bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Bu nedenle bacaklardaki dolaşımı azaltabilecek kıyafetler giymek selülit riskinin artmasına yol açabilir.

    LIPOSUCTION SELÜLİTİ DÜZELTEBİLİR Mİ?

    LIPOSUCTION SELÜLİTİ DÜZELTEBİLİR Mİ?

    Liposuction, istenmeyen vücut yağlarının alınması için kullanılan bir işlem. Yağ aldırmak, selüliti gidermek için uygun bir yöntem gibi görünse de uzman; bunun tam tersine yol açabileceğini de söylüyor.

    Uzman, "Liposuction selüliti iyileştirmez, aksine bazı durumlarda görünümünü daha da kötüleştirebilir" diye açıkladı.

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