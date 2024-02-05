Gardırobunuzu elden geçirmeniz gerekecek! Yanlış kıyafetler selüliti arttırıyor... O yöntem geçirmek yerine daha da kötüleştiriyor

Her on kadından yaklaşık dokuzunda görülen selülit, bazıları için can sıkıcı olabiliyor. Selülit, kalçada ve bazen de karında oluşan pütürlü ve çukurlu bir görünüme neden olan bir cilt rahatsızlığı. Aslında zararsız olsa da görüntü itibarıyla rahatsız oldukları için pek çok kişi bunlardan kurtulmanın yollarını arıyor. Selülitin nedeni halen tam olarak bilinmese de tedavi yöntemleri de çoğu zaman geçici bir çözüm sağlıyor. Ancak yine de pek çok kişi kanıtlanmamış ve bazen de risk barındıran yöntemleri denemeye çalışıyor.
The Sun'da yer alan habere göre; medikal estetisyen ve cilt bakım uzmanı Alexandra Mills-Haq, kadınların tehlikeli önlemleri denemekten vazgeçmeleri için kadınlar arasında yaygın olan dört efsaneyi ve bunların doğrularını açıkladı.
Pek çok kişi selüliti gidermek için dar kıyafetler giymenin iyi bir fikir olabileceğini düşünebilir. Fakat uzman; "Selülit görünümünü iyileştirmek için dar kot pantolon giymek aslında selüliti daha da kötüleştirebilir" dedi.
Yapılan farklı çalışmalar; selülitin vücutta su tutulmasıyla bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Bu nedenle bacaklardaki dolaşımı azaltabilecek kıyafetler giymek selülit riskinin artmasına yol açabilir.
Liposuction, istenmeyen vücut yağlarının alınması için kullanılan bir işlem. Yağ aldırmak, selüliti gidermek için uygun bir yöntem gibi görünse de uzman; bunun tam tersine yol açabileceğini de söylüyor.
Uzman, "Liposuction selüliti iyileştirmez, aksine bazı durumlarda görünümünü daha da kötüleştirebilir" diye açıkladı.