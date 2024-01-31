Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında gündem olacak iddiayı paylaştı! "CHP ile DEM İstanbul'da anlaştı"

Yerel seçimlere gidilirken parti ve ittifaklar adaylarını açıklamaya devam ediyor. 31 Mart'taki seçimde en çok merak edilen ise İstanbul'u kimin kazanacağı olacak. Cumhur İttifakı Murat Kurum'u, CHP Ekrem İmamoğlu'nu, İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi ise Birol Aydın'ı aday olarak gösterecek.
DEM'de ise Başak Demirtaş'ın adaylığı konuşuluyor. Demirtaş, partisinin uygun görmesi halinde İstanbul'dan aday olabileceğini ifade etmiş ve başvurusunu yapmıştı. DEM'den gelen açıklamada da Demirtaş'ın adaylık başvurusunun değerlendirilmeye alındığı aktarılmıştı.
Adayların büyük çoğunluğunun belirlenmesi sonrasında gelen anketlerde İstanbul seçiminde sonuçların birbirlerine yakın olduğu görülmüştü.
Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında dikkat çeken açıklama yaptı. Kendisine gelen bir duyumu aktaran Portakal, CHP ile DEM'in İstanbul konusunda anlaştığı iddiasını paylaştı. **İşte Portakal'ın o sözleri: **
"Gelen enteresan mesajlar var. Tanıdığım insanlardan bir tanesi, 'CHP ile DEM İstanbul konusunda anlaştı' diyor. Esenyurt'ta Gürsel Tekin, Çekmeköy'de Çetin Çapan konusunda anlaştıkları ciddi ciddi konuşuluyor. Tabi bu iddia da olabilir. Bakacağız hepsine Cuma günü göreceğiz."