Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında gündem olacak iddiayı paylaştı! "CHP ile DEM İstanbul'da anlaştı"

Yerel seçimlere gidilirken parti ve ittifaklar adaylarını açıklamaya devam ediyor. 31 Mart'taki seçimde en çok merak edilen ise İstanbul'u kimin kazanacağı olacak. Cumhur İttifakı Murat Kurum'u, CHP Ekrem İmamoğlu'nu, İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi ise Birol Aydın'ı aday olarak gösterecek.



