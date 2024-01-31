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  4. Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında gündem olacak iddiayı paylaştı! "CHP ile DEM İstanbul'da anlaştı"

Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında gündem olacak iddiayı paylaştı! "CHP ile DEM İstanbul'da anlaştı"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
31.01.2024 21:19 | Son Güncelleme:
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31 Mart'a doğru adım adım yaklaşılırken siyasetin gündemi de hareketlendi. Yerel seçimlerde gözler İstanbul'da olacak. Parti ve ittifakların adaylarının büyük bir çoğunluğu belirlenirken son günlerde Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın da "İstanbul'dan aday olabilirim" açıklaması gündem yaratmıştı. Gazeteci Fatih Portakal, İstanbul konusunda kendisinde gelen bir iddiayı aktararak CHP ile DEM'in İstanbul noktasında anlaştığını aktararak öne çıkan isimleri paylaştı.

Yerel seçimlere gidilirken parti ve ittifaklar adaylarını açıklamaya devam ediyor. 31 Mart'taki seçimde en çok merak edilen ise İstanbul'u kimin kazanacağı olacak. Cumhur İttifakı Murat Kurum'u, CHP Ekrem İmamoğlu'nu, İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi ise Birol Aydın'ı aday olarak gösterecek.


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DEMİRTAŞ'IN ADAYLIK AÇIKLAMASI

DEMİRTAŞ'IN ADAYLIK AÇIKLAMASI

DEM'de ise Başak Demirtaş'ın adaylığı konuşuluyor. Demirtaş, partisinin uygun görmesi halinde İstanbul'dan aday olabileceğini ifade etmiş ve başvurusunu yapmıştı. DEM'den gelen açıklamada da Demirtaş'ın adaylık başvurusunun değerlendirilmeye alındığı aktarılmıştı.

SONUÇLAR BİRBİRİNE YAKIN

SONUÇLAR BİRBİRİNE YAKIN

Adayların büyük çoğunluğunun belirlenmesi sonrasında gelen anketlerde İstanbul seçiminde sonuçların birbirlerine yakın olduğu görülmüştü.

ÇARPICI İDDİA

ÇARPICI İDDİA

Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında dikkat çeken açıklama yaptı. Kendisine gelen bir duyumu aktaran Portakal, CHP ile DEM'in İstanbul konusunda anlaştığı iddiasını paylaştı. **İşte Portakal'ın o sözleri: **

"Gelen enteresan mesajlar var. Tanıdığım insanlardan bir tanesi, 'CHP ile DEM İstanbul konusunda anlaştı' diyor. Esenyurt'ta Gürsel Tekin, Çekmeköy'de Çetin Çapan konusunda anlaştıkları ciddi ciddi konuşuluyor. Tabi bu iddia da olabilir. Bakacağız hepsine Cuma günü göreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Yerel seçim
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