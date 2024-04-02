Geceleri artan kaşıntılarınız varsa bu hastalığa dikkat! Dünyada 300 milyon kişiyi etkisi altına alıyor

Son zamanlarda adından sıkça bahsettiren uyuz hastalığı hakkında Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Prof. Dr. Filiz Topaloğlu Demir önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, uyuz hastalığının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek “Sarcoptes scabiei var. Hominis olarak da bilinen uyuz akarının neden olduğu çok kaşıntılı ve bulaşıcı olan paraziter bir deri hastalığıdır. Kadın ve erkek fark etmeksizin her iki cinsiyette, tüm yaş gruplarında, tüm sosyoekonomik düzeylerde ve tüm etnik gruplarda görülebilir. Bununla birlikte aşırı kalabalık ortamlar, göç, kötü beslenme, kötü hijyen şartları, evsizlik ve demans gibi durumlar hastalığa yakalanma oranını arttırır. Dünya çapında yaklaşık 300 milyon kişinin hastalığa yakalandığı düşünülüyor. Soğuk ortamda uyuz parazitinin daha uzun süre hayatta kalabilmesi ve yazın terdeki antimikrobiyal peptidlere duyarlı olmaları sebebiyle sıcak yaz aylarından çok sonbahar ve kış aylarında görülme sıklığı artar. Özellikle bakım evleri, kışla, okul ve yurtlar gibi toplu yaşanan yerlerde daha sık görülür” diye konuştu.



