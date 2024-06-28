HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gizli kanser tehlikesi: Sıcaklarda suyu sakın böyle içmeyin! Ciddi hastalıklara yol açıyor

Gizli kanser tehlikesi: Sıcaklarda suyu sakın böyle içmeyin! Ciddi hastalıklara yol açıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.06.2024 11:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak yaz günlerinin gelmesi ve havaların ısınmasıyla beraber su tüketimi de arttı. Uzmanlar, sıcakta bekleyen suların tehlike saçtığını söylüyorken özellikle arabada bekletilmiş suların zararlı maddeleri ortaya çıkardığı belirtiliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Uygulama Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay, Güneşe maruz kalan damacana ve pet şişelerdeki suların tüketiminin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin konuştu.

Yaz aylarında su tüketim gerekliliği artarken uygun şartları sağlamayan sular tehlike saçıyor. Güneşe maruz kalan noktalarda bekletilen pet şişeler ve damacanalardaki suların tüketimi konusunda uzmanlar da uyarıyor.

Trafikte satılan, arabada bırakılarak özellikle sıcak yaz günlerinde uzun süre güneşe maruz kalan pet şişelerdeki suların sağlık açısından oldukça zararlı olduğuna dikkat çeken Gıda Teknolojisi Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay, vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Yeterli hijyen şartlarını sağlamayan suların tercih edilmemesi gerektiğini söyleye Alçay, pet şişelerin sebillerden su alınırken aparatın ucuna değdirilmesinin de bakteri geçişine neden olabildiğini söyledi.

Express

Ayla Ünver Alçay, “Suların güneşe uzun süre maruz kalmaması gerekiyor, salmonella, şigella gibi bakteriler, ciddi hastalıklara yol açacak mikroorganizmalar çoğalabiliyor, suya bisfenol A geçişi artacaktır. Özellikle çocuklar, bebeklerde gelişim, endokrin bozukluklar, kız çocuklarının erken ergenliğe girmesi, hiperaktivite, agresif davranışlar gibi problemler ortaya çıkabilir. Yüksek miktarda bisfenol A alınması kadınlarda erkeklerde üreme bozukluklarıyla ilişkilendirilmiş. Pet şişelerde ftalatlar, antimon gibi bileşikler daha yüksek miktarda suya geçebilir, içerisinde kanserojen olanlar var” dedi.

“CİDDİ HASTALIKLARA YOL AÇACAK MİKROORGANİZMALAR ÇOĞALABİLİYOR”

“CİDDİ HASTALIKLARA YOL AÇACAK MİKROORGANİZMALAR ÇOĞALABİLİYOR”

Güneşe maruz kalan suların sağlık açısından riskli olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay, “Suyu aldığımız yerler çok önemli, suların güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmaması gerekiyor. Birçok yerde, su satış yerlerde su damacanalarının ve pet su şişelerinin dışarıda, açıkta, toz içinde güneşe, sıcaklığa maruz kaldığını görüyoruz. Bu tür yerlerde su almamak lazım, satış yerlerinde suyun oda sıcaklığında ya da buzdolaplarında muhafaza edilmesi lazım.

Etrafında tüp, kimyasal maddeler, deterjanlar vs. varsa onlardan da koku geçişleri olabileceği için kimyasalların olduğu yerlerde dikkatli olmak gerekiyor. Satın alırken suların temiz, hijyenik, kapalı ortamlarda muhafaza edilmiş olması lazım. Aldıktan sonra da evimize götürdüğümüzde yine oda ısısında bekletebiliriz. İnsanlar, suların çok fazla son kullanım tarihine dikkat etmeyebiliyorlar. Sudan bir sıkıntı çıkmayacağını düşünüyorlar, diğer gıdalarda belki daha dikkatli olabiliyoruz ama suların da bir son kullanma tarihi var.

Uzun süre güneş ışığında beklediği takdirde içeriğinde mikroorganizma sayısı artabilir, var olan, az sayıda olan mikroorganizmalar sıcaklığın etkisiyle uygun ortam şartları oluştuğu için çoğalmaya başlayacaklardır. Mesela salmonella, şigella, aeromonas gibi bakteriler, Türkiye'de çok kolera olayı görülmüyor ama sudan bulaşan hastalıklardan birisi; kolera yine bu tür ciddi hastalıklara yol açacak mikroorganizmalar çoğalabiliyor. Migrasyon dediğimiz olay gerçekleşebilir. Migrasyon; plastiğin yapısında bulunan bazı kimyasalların suya geçmesine diyoruz” dedi.

“İÇERİSİNDE KANSEROJEN OLANLAR VAR”

“İÇERİSİNDE KANSEROJEN OLANLAR VAR”

Plastiklerin üretiminde kullanılan bisfenol A'nın birçok etkisi olduğunu anlatarak sözlerine devam eden Dr. Öğr. Üyesi Alçay, “3 ve 7 kodlu olan plastik şişelerde bisfenol A diye bir kimyasal var. Uzun süre sıcaklığa ve ultraviyole ışınlarına mazur kaldığında suyun içerisine bisfenol A geçişi artacaktır. O suyu tüketen insanlar, yüksek dozda bisfenol A'ya maruz kalabilir. Özellikle çocuklar, bebeklerde gelişim, endokrin bozuklukları, kız çocuklarının erken ergenliğe girmesi, hiperaktivite, agresif davranışlar gibi problemler ortaya çıkabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
su pet şişe
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'den büyük kehanet!

Arda Güler'den büyük kehanet!

1 Temmuz'dan itibaren geçerli! Temassız ödemeler için yeni gelişme!

1 Temmuz'dan itibaren geçerli! Temassız ödemeler için yeni gelişme!

Özgür Özel canlı yayında meydan okudu: "Erdoğan'ın kaçamayacağı bir teklif"

Özgür Özel canlı yayında meydan okudu: "Erdoğan'ın kaçamayacağı bir teklif"

Müdür yardımcısı cinayetinde sır perdesi aralandı! Ölüm emri Yunanistan'dan geldi

Müdür yardımcısı cinayetinde sır perdesi aralandı! Ölüm emri Yunanistan'dan geldi

Gündeme bomba gibi düştü! Bakan Koca istifa mı etti? İşte yaşananlar...

Gündeme bomba gibi düştü! Bakan Koca istifa mı etti? İşte yaşananlar...

Canlı yayına damga vuran an: Bunun başkanlık yapabilecek aklı yok

Canlı yayına damga vuran an: Bunun başkanlık yapabilecek aklı yok

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.