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  4. Gökçek varken aday olamamıştı! Ankara'da Balalı Altınok, İzmir'de Yörük Hamza Dağ! Bakan sürprizi bekleniyordu ama... İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları listesi!

Gökçek varken aday olamamıştı! Ankara'da Balalı Altınok, İzmir'de Yörük Hamza Dağ! Bakan sürprizi bekleniyordu ama... İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları listesi!

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 10:50 | Son Güncelleme:
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Türkiye seçim atmosferine tamamen girdi. Partiler aday belirleme süreçlerini hızlandırdı ve tek tek kamuoyuna duyurmaya başladı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı isimler ise netleşti. Ankara ve İzmir adayları dikkat çekti. İşte AK Parti'nin 31 Mart'ta yarışacağı adayların tam listesi...

Seçimlere az bir süre kala AK Parti merak edilen büyükşehirleri tek tek açıkladı. Daha önce İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun rakibini Murat Kurum olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da da Mansur Yavaş'ın rakibini Turgut Altınok olarak belirledi. İzmir'de ise CHP'den önce davranan AK Parti adayını Hamza Dağ olarak duyurdu. Peki diğer illerde kimler yarışacak? İşte Bursa, Diyarbakır, Antalya, Rize, Trabzon, Malatya ve merak edilen diğer illerin adayları...


Keşfet

İŞTE AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

İstanbul Büyükşehir- Murat Kurum

Ankara Büyükşehir- Turgut Altınok

İzmir Büyükşehir- Hamza Dağ

Antalya Büyükşehir- Hakan Tütüncü

Artvin- Mehmet Kocatepe

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim aday ak parti büyükşehir
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