Göz ardı etmeyin! Hasta olduğunuzu belirten işaretler

Hastalıklardan korunmak adına sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, stres gibi etkenlerden uzak durmak gerekiyor. Ancak tüm bu etkenlere rağmen hastalığa yakalanma ihtimali bulunuyor. Daha sağlıklı olmak adına vücudun gösterdiği hastalık belirtilerine karşı bilinçli olmak gerekiyor. Birçok belirti önemsiz olarak düşünülerek göz ardı ediliyor. Aşağıda yer alan belirtilerin çoğu zaman önemsiz olduğu düşünülse de bu belirtiler bazen hastalık habercisi olabiliyor.

HASTA OLDUĞUNUZU BELİRTEN İŞARETLER

SARILIK Çoğunlukla sarılık ve karaciğer problemlerinden kaynaklanan sarımsı bir cilt tonu, bu duruma yol açan şeydir. Yüksek düzeyde bilirubin (safra pigmenti) vücudunuzun onu atık olarak ortadan kaldırmasını imkansız kılar. Sonuç olarak, gözleriniz ve cildiniz sarımsı bir renk alır.

TIRNAKLARDAKİ BEYAZ NOKTALAR Bir tırnak yaralanmasından sonra veya tırnaklarınızı ısırmanın bir sonucu olarak ortaya çıkabilirler. Ancak, bunların hiçbiri sizin için doğru değilse ve hala bunları alıyorsanız, gizli bir sağlık sorunu olabilir. Çoğu zaman, çinko, kalsiyum veya protein eksikliğinden sorumlu tutulabilir.

KAŞINTI Kaşıntı, farklı tepkimelere alerjik bir reaksiyon olabilir. Mevsimsel olduğunu düşünüp geçmesini bekliyor olabilirsiniz. Fakat, uzun süren kaşıntılar karaciğerde bir şeylerin doğru gitmediğinin göstergesidir.

ÇATLAK DUDAKLAR Dudakların köşelerindeki çatlaklar veya kabarcıklar birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Susuz kalmış veya çok fazla güneş ışığına maruz kalmış olabilirsiniz. Dahası, sık kullandığınız normal bir diş macunu veya ruj bile hatalı olabilir.