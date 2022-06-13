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Göz ardı etmeyin! Hasta olduğunuzu belirten işaretler

13.06.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudumuz çeşitli nedenlere bağlı olarak hastalanabiliyor. Bu hastalıklara karşı bilinçli olmak ve erken teşhis etmek tedavi sürecini önemli ölçüde etkiliyor. Vücut hasta olduğuna dair bazı belirtiler gösterebiliyor. Ancak bu belirtilerin görmezden gelinmesi hastalık sürecine olumsuz şekilde yansıyor.

Hastalıklardan korunmak adına sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, stres gibi etkenlerden uzak durmak gerekiyor. Ancak tüm bu etkenlere rağmen hastalığa yakalanma ihtimali bulunuyor. Daha sağlıklı olmak adına vücudun gösterdiği hastalık belirtilerine karşı bilinçli olmak gerekiyor. Birçok belirti önemsiz olarak düşünülerek göz ardı ediliyor. Aşağıda yer alan belirtilerin çoğu zaman önemsiz olduğu düşünülse de bu belirtiler bazen hastalık habercisi olabiliyor.

HASTA OLDUĞUNUZU BELİRTEN İŞARETLER

SARILIK

SARILIK
Çoğunlukla sarılık ve karaciğer problemlerinden kaynaklanan sarımsı bir cilt tonu, bu duruma yol açan şeydir. Yüksek düzeyde bilirubin (safra pigmenti) vücudunuzun onu atık olarak ortadan kaldırmasını imkansız kılar. Sonuç olarak, gözleriniz ve cildiniz sarımsı bir renk alır.

TIRNAKLARDAKİ BEYAZ NOKTALAR

TIRNAKLARDAKİ BEYAZ NOKTALAR
Bir tırnak yaralanmasından sonra veya tırnaklarınızı ısırmanın bir sonucu olarak ortaya çıkabilirler. Ancak, bunların hiçbiri sizin için doğru değilse ve hala bunları alıyorsanız, gizli bir sağlık sorunu olabilir. Çoğu zaman, çinko, kalsiyum veya protein eksikliğinden sorumlu tutulabilir.

KAŞINTI

KAŞINTI
Kaşıntı, farklı tepkimelere alerjik bir reaksiyon olabilir. Mevsimsel olduğunu düşünüp geçmesini bekliyor olabilirsiniz. Fakat, uzun süren kaşıntılar karaciğerde bir şeylerin doğru gitmediğinin göstergesidir.

ÇATLAK DUDAKLAR

ÇATLAK DUDAKLAR
Dudakların köşelerindeki çatlaklar veya kabarcıklar birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Susuz kalmış veya çok fazla güneş ışığına maruz kalmış olabilirsiniz. Dahası, sık kullandığınız normal bir diş macunu veya ruj bile hatalı olabilir.

ŞİŞMİŞ TIRNAKLAR

ŞİŞMİŞ TIRNAKLAR
Parmakların etrafında kavisli tırnaklar, kronik akciğer problemleri olan insanlar için tipiktir. Bazı gastrointestinal durumlar nedeniyle de ortaya çıkabilir. Zamanında tedavi edilmezse, tırnaklar genişler ve aşağı doğru bükülür.
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