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GSB 1200 PERSONEL ALIMI: Başvuru şartları neler, GSB personel alımında KPSS şartı olacak mı? Yurtlara 1200 yönetim personeli alınacak!

08.10.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB 1200 Personel alımı başvuru şartları ve KPSS şartı olup olmadığı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre GSB Yurtlarına 1200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alınacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki, GSB personel alımı başvuru şartları neler, GSB personel alımında KPSS şartı olacak mı? İşte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması....

GSB 1200 Personel alımı başvuru şartları arama motorlarında sorgulanırken konuya ilişkin merak edilen bir diğer konu ise KPSS şartı aranıp aranmadığı oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada GSB yurtlarına 1200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alınacağını ifade etti. Peki, GSB personel alımı başvuru şartları neler, GSB personel alımında KPSS şartı olacak mı?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada sözleşmeli personel alımı için başvuruların başlayacağı tarihi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre başvurular 10-14 Ekim tarihleri arasında https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilecek.
Sözleşmeli personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. GSB personel alımı için daha önce alım yapılacak pozisyonlar için yayımlanan ilandaki başvuru şartları merak konusu oldu. İşte GSB personel alımı başvuru şartları:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)
5) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

6) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

7) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariçolmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1yıl geçmiş olmak,

9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
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