Güneş tutulması ne zaman? 2021 yılı Güneş tutulması ve Ay tutulması tarihi...

Güneş tutulmasının bu sene gerçekleşeceği tarih merak ediliyor. Bu kez tam şeklinde gerçekleşecek olan güneş tutulması, her sene meydana gelen ilgiyle takip edilen gök olaylarından biri. Peki Güneş tutulması ne zaman?
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
Astronomiyi yakından takip edenler ve vatandaşlar tarafından ay ve güneş tutulmaları ilgiyle takip ediliyor. Bu defa tam olarak meydana gelecek olan güneş tutulması, belirli şehir ve bölgelerden gözlemlenebilecek.
Güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. 2021 yılında son Güneş tutulması, 4 Aralık 2021 tarihinde tam bir şekilde meydana gelecek.
Astronomiyle ilgilenenlerin takip ettiği bir diğer gök olayı Ay tutulması ise 19 Kasım 2021 tarihinde gözlemlenebilecek.
GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Güneş tutulması olayı, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen veya tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum şeklinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekmektedir. Bir sene içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşmaktadır. Bu sebeple senede iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması oldukça ender bir olaydır.