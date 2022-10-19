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Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, nereden izlenecek? Nadir görülen parçalı güneş tutulması Türkiye'den de görülecek!

19.10.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nadir görülen parçalı güneş tutulması ülkemizden de görülebilecek. Astroloji meraklılarının merakla beklediği bu doğa olayı için geri sayım sürerken bir açıklama da Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Görür, nadir görülen parçalı güneş tutulmasından fay hatlarının etkilenip etkilenmeyeceği konusunda takipçilerini bilgilendirdi. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

Güneş tutulması saati ve tarihi merak konusu oldu. Ay, Güneş ve Dünya'nın hareketleri ile gerçekleşen bu doğa olayına ayrıntılar vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, nereden izlenecek? İşte Türkiye'den de görülecek parçalı güneş tutulması ile ilgili detaylar...

2022 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı günü gerçekleşecek. Parçalı Güneş tutulması havanın kapalı olamaması halinde ülkemizden de görülebilecek. Parçalı Güneş tutulmasının Türkiye Saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında gerçekleşeceği aktarıldı.
Tutulmanın maksimum evresinin 13.50 olacağı belirtildi. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.

PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Güneş tutulması İzlanda da dahil olmak üzere Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Batı Çin ve Hindistan gibi ülkelerden gözlenebilecek. Öte yandan havanın açık olması halinde ülkemizde de izlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN OLUR, NASIL OLUŞUR?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN OLUR, NASIL OLUŞUR?
Ay, Dünya ile Güneş'in arasına girer. Bu şekilde Güneş'i tamamen ya da kısmen örter.

Bu duruma Güneş tutulması adı veriliyor.

GÜNEŞ TUTULMASI DEPREMİ TETİKLER Mİ?

GÜNEŞ TUTULMASI DEPREMİ TETİKLER Mİ?
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 25 Ekim'de Türkiye'den de görülecek güneş tutulmasının fay hatlarını tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda açıklamada bulundu.
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