Güney Kore "Nuri"yi uzaya gönderdi

Doğu Asya ülkesi Güney Kore, yerli imkanlarla geliştirdiği roketini başkent Seul’ün 500 kilometre güneyinde bulunan Goheung’taki Naro Uzay Merkezi'nden yerel saatle 17.00’de uzaya gönderdi.

İŞTE GÜNEY KORE'NİN YERLİ ROKETİ NURİ

Kore Uydu Fırlatma Aracı II olarak bilinen ve Korece "dünya" anlamına gelen "Nuri" adlı roket, yörüngeye 1.5 tonluk uydu yerleştirecek.

200 ton ağırlıkta ve 47.2 metre uzunlukta olan Nuri, Güney Kore’ye yaklaşık 2 trilyon won’a (1.6 milyar dolar) mal oldu.

Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü’ne (KARI) göre Güney Kore, 2027 yılına kadar uzaya 4 yerli roket daha göndermeyi planlıyor.