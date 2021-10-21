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Güney Kore "Nuri"yi uzaya gönderdi

21.10.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore, Naro Uzay Merkezi'nden yerli üretim uzay roketi Nuri’yi fırlattı. Böylece uzay yarışına bir ülke daha katıldı.

Doğu Asya ülkesi Güney Kore, yerli imkanlarla geliştirdiği roketini başkent Seul’ün 500 kilometre güneyinde bulunan Goheung’taki Naro Uzay Merkezi'nden yerel saatle 17.00’de uzaya gönderdi.

İŞTE GÜNEY KORE'NİN YERLİ ROKETİ NURİ

Kore Uydu Fırlatma Aracı II olarak bilinen ve Korece "dünya" anlamına gelen "Nuri" adlı roket, yörüngeye 1.5 tonluk uydu yerleştirecek.
200 ton ağırlıkta ve 47.2 metre uzunlukta olan Nuri, Güney Kore’ye yaklaşık 2 trilyon won’a (1.6 milyar dolar) mal oldu.
Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü’ne (KARI) göre Güney Kore, 2027 yılına kadar uzaya 4 yerli roket daha göndermeyi planlıyor.

DAHA ÖNCE BAŞARISIZ OLMUŞTU

DAHA ÖNCE BAŞARISIZ OLMUŞTU
Ülke, teknolojik bir güç merkezi olarak görülse de uzay araştırmalarında diğer ülkelerin gerisinde kaldı. Seul’ün 2009 ve 2010’da roket fırlatma girişimleri, kalkıştan sonra meydana gelen patlamalarla başarısızlıkla sonuçlanmıştı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
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