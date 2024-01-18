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    4. Hem faturanız daha az gelecek hem zaman size kalacak! Ütüyle cebelleşmek istemiyorsanız... Makineden çamaşırların kırışık çıkmaması için bunu yapın

    Hem faturanız daha az gelecek hem zaman size kalacak! Ütüyle cebelleşmek istemiyorsanız... Makineden çamaşırların kırışık çıkmaması için bunu yapın

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    18.01.2024 17:21 | Son Güncelleme:
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    Pek çokları için çamaşır yıkamak çamaşır makinesi sayesinde kolay olsa da sonrasındaki ütü aşaması çok zorlayıcı olabiliyor. Özellikle çamaşır makineden fazlasıyla kırışık çıkan kıyafet ve ev tekstili ürünleri büyük dert yaratabiliyor. Bu durum hem pek çok kişinin hoşlanmadığı işlerden olan ütüyle fazla vakit geçirmesine hem de elektrik faturasında bunun olumsuz etkilerini görmeye yol açıyor. İşte çamaşırlarınızın makineden kırışık çıkmaması için uygulayabileceğiniz yöntemler...

    Kirli çamaşırların temizlenmesi sürecinde en sevilmeyen aşamada genellikle ütü yapma kısmı. Özellikle bazı çamaşırlar makineden fazla kırışık halde çıkabiliyor, bu da ütü yaparken kişileri haddinden fazla zorlayabiliyor. Ancak çamaşır makinenizden kıyafetlerinizin fazla kırışmadan çıkabileceği bazı yöntemler var. Böylece hem ütü yaparken fazla zaman harcamaz hem de elektrik faturanızdan kar edebilirsiniz.

    ÇAMAŞIRLARIN KIRIŞMAMASI İÇİN YAPILACAKLAR

    Belki de bazı yanlış uyguladığınız yöntemleri doğrularıyla değiştirdiğinizde kıyafetlerinizdeki aşırı kırışıklıktan kolayca kurtulabilirsiniz.

    ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ FAZLA DOLDURMAK

    ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ FAZLA DOLDURMAK

    Uzmanlar, çamaşır makinelerinin aşırı yüklenmemesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü aşırı yüklemek, yıkama etkinliğini azaltabilir ve gereksiz yıkama döngülerine sebep olabilir. Bu nedenle, çamaşır makinesine çamaşır eklemeye başlamadan önce, üretici kılavuzundaki kapasite sınırlarını kontrol etmek önemli. Bu adım, çamaşırların temizlenmesini en iyi şekilde sağlamak için de önemli bir rol oynar. Birçok kişi, çamaşır makinelerinin çeşitli malzemeler için farklı kapasitelere sahip olduğunun farkında olmayabilir. Örneğin; pamuklu çamaşırlar için makinenin kapasitesi 6 kg ise yünlü ya da hassas çamaşırlar için bu kapasite 2 kg'e düşebilir. Uzmanlar, aşırı yüklemenin aşırı kırışıklıklara yol açabileceğini söylüyor.

    YÜKSEK SICAKLIK KULLANMAK

    YÜKSEK SICAKLIK KULLANMAK

    Çamaşırların çok yüksek sıcaklıklarda yıkanmasının da kırışıklığa neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle çamaşırları yıkarken önerilen sıcaklığa uygun bir sıcaklık seçtiğinizden emin olmalısınız. Bu aynı zamanda giysilerin çekmesini de önler.

    YANLIŞ SIKMA DEVRİ

    YANLIŞ SIKMA DEVRİ

    Çamaşırların doğru hızda döndürülmemesi de kırışıklığa sebep olabilir. Her çamaşır aynı sıkma hızına ayarlanmamalı. Örneğin; kotlar için pamuklu çamaşırlardan daha düşük bir sıkma programı ve seviyesi gerekir. Bu noktada da çamaşır makinesinin kılavuzunda yer alan yönergelere uygun önemli.

    ÇAMAŞIRLAR YIKANDIĞI GİBİ MAKİNEDEN ÇIKARIN

    ÇAMAŞIRLAR YIKANDIĞI GİBİ MAKİNEDEN ÇIKARIN

    Aşırı kırışmayı önlemek için çamaşırların yıkandığı gibi çamaşır makinesinden çıkarılması gerekiyor. Çünkü makinenin içinde ıslak ya da nemli halde bırakılan çamaşırlar da aşırı kırışmaya sebep olabiliyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Elektrik faturası Ütü çamaşır makinesi
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