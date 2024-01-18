Hem faturanız daha az gelecek hem zaman size kalacak! Ütüyle cebelleşmek istemiyorsanız... Makineden çamaşırların kırışık çıkmaması için bunu yapın

Kirli çamaşırların temizlenmesi sürecinde en sevilmeyen aşamada genellikle ütü yapma kısmı. Özellikle bazı çamaşırlar makineden fazla kırışık halde çıkabiliyor, bu da ütü yaparken kişileri haddinden fazla zorlayabiliyor. Ancak çamaşır makinenizden kıyafetlerinizin fazla kırışmadan çıkabileceği bazı yöntemler var. Böylece hem ütü yaparken fazla zaman harcamaz hem de elektrik faturanızdan kar edebilirsiniz.
Belki de bazı yanlış uyguladığınız yöntemleri doğrularıyla değiştirdiğinizde kıyafetlerinizdeki aşırı kırışıklıktan kolayca kurtulabilirsiniz.
Uzmanlar, çamaşır makinelerinin aşırı yüklenmemesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü aşırı yüklemek, yıkama etkinliğini azaltabilir ve gereksiz yıkama döngülerine sebep olabilir. Bu nedenle, çamaşır makinesine çamaşır eklemeye başlamadan önce, üretici kılavuzundaki kapasite sınırlarını kontrol etmek önemli. Bu adım, çamaşırların temizlenmesini en iyi şekilde sağlamak için de önemli bir rol oynar. Birçok kişi, çamaşır makinelerinin çeşitli malzemeler için farklı kapasitelere sahip olduğunun farkında olmayabilir. Örneğin; pamuklu çamaşırlar için makinenin kapasitesi 6 kg ise yünlü ya da hassas çamaşırlar için bu kapasite 2 kg'e düşebilir. Uzmanlar, aşırı yüklemenin aşırı kırışıklıklara yol açabileceğini söylüyor.
Çamaşırların çok yüksek sıcaklıklarda yıkanmasının da kırışıklığa neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle çamaşırları yıkarken önerilen sıcaklığa uygun bir sıcaklık seçtiğinizden emin olmalısınız. Bu aynı zamanda giysilerin çekmesini de önler.
Çamaşırların doğru hızda döndürülmemesi de kırışıklığa sebep olabilir. Her çamaşır aynı sıkma hızına ayarlanmamalı. Örneğin; kotlar için pamuklu çamaşırlardan daha düşük bir sıkma programı ve seviyesi gerekir. Bu noktada da çamaşır makinesinin kılavuzunda yer alan yönergelere uygun önemli.
Aşırı kırışmayı önlemek için çamaşırların yıkandığı gibi çamaşır makinesinden çıkarılması gerekiyor. Çünkü makinenin içinde ıslak ya da nemli halde bırakılan çamaşırlar da aşırı kırışmaya sebep olabiliyor.