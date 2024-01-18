Hem faturanız daha az gelecek hem zaman size kalacak! Ütüyle cebelleşmek istemiyorsanız... Makineden çamaşırların kırışık çıkmaması için bunu yapın

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ FAZLA DOLDURMAK

Uzmanlar, çamaşır makinelerinin aşırı yüklenmemesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü aşırı yüklemek, yıkama etkinliğini azaltabilir ve gereksiz yıkama döngülerine sebep olabilir. Bu nedenle, çamaşır makinesine çamaşır eklemeye başlamadan önce, üretici kılavuzundaki kapasite sınırlarını kontrol etmek önemli. Bu adım, çamaşırların temizlenmesini en iyi şekilde sağlamak için de önemli bir rol oynar. Birçok kişi, çamaşır makinelerinin çeşitli malzemeler için farklı kapasitelere sahip olduğunun farkında olmayabilir. Örneğin; pamuklu çamaşırlar için makinenin kapasitesi 6 kg ise yünlü ya da hassas çamaşırlar için bu kapasite 2 kg'e düşebilir. Uzmanlar, aşırı yüklemenin aşırı kırışıklıklara yol açabileceğini söylüyor.