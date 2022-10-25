Her kadını anında şık gösterecek 6 ufak detay! Hemen deneyin

Uğraşılmamış ama şık görünen kombinlerden hoşlanıyorsanız yapmanız gereken adımlar oldukça basit. Gardırobunuzda yer alan kıyafetleri düzenleyerek bir iki kere giydiğiniz kıyafetleri bile çok daha fazla kombinde kullanmaya başlayabilirsiniz. Zamansız stil önerileri her zaman şık görünmenizi sağlayacak.

ANINDA ŞIK GÖSTERECEK DETAYLAR

GİYSİLERİNİZİ FARKLI AMAÇLARDA KULLANMAK Giysileri farklı işlevler için kullanmak çok yaygın bir hiledir. Örneğin, bir süveter ya da kapüşonluyu boynunuza atkı ya da kemer gibi sarabilirsiniz . Ayrıca, bir mendili kemer , saç bandı ve hatta üst olarak kullanabilirsiniz, küçük bir çanta ise kolye olarak takılabilir.

EN AZ 3 PARÇA KIYAFET KULLANMAK Stilistler bu numaraya “üçüncü parça kuralı” diyorlar . Üst ve alt (pantolon veya etek) görünümün birinci ve ikinci unsurlarıdır. Üçüncü parça ise görüntüyü tamamlayacak bir parçadır. Bir kazak, bir blazer, bir eşarp, bir şapka ve hatta muhteşem bir aksesuar olabilir. Üçüncü detay ise günlük kıyafetleri canlandırıyor ve kişi şık görünmek için çok çaba sarf etmiş gibi görünmeye başlıyor.

KOMBİNİ TAMAMLAMAK İÇİN KEMER KULLANMAK Normalde, görünüşünüzde bir şeyin eksik olduğunu hissediyorsanız, haklısınız demektir. Ve bir kemer bu sorunu kolayca çözebilir. Bazı gardırop eşyaları vücudun şekilsiz görünmesine neden olur ve o zaman bir kemer kurtarmaya gelir. Göz açıp kapayıncaya kadar eğrilerinizi geliştirecek . Temel bir unsur olarak siyah veya koyu kahverengi bir evrensel deri kemere ihtiyacınız olacak . Diğer durumlarda, seçenekleriniz sınırsızdır - kumaş, eko-deri, metal, dantel, jüt veya neon unsurlara sahip parlak sportif kemerlerden yapılmış bir kemer seçebilirsiniz.

KONTRAST EKLEMEK Bir görünümdeki herhangi bir kontrast iyidir - bunun dokuların, renklerin, stillerin, kaba tasarımların ve feminen öğelerin kontrastı olup olmadığına bakılmaksızın. İpek ve deri, kot ve yün, mat ve parlak, pürüzsüz ve dokulu kumaşlar - birçok seçenek var ve bu kombinasyonlar tek renkli bir kıyafette bile çok daha havalı görünmenize yardımcı olacak . Örneğin, stillerin kontrastı , sıra dışı görünen ve dikkat çeken sportif ve klasiğin bir kombinasyonunu ifade eder.