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  4. Her lokması adeta zehir! Yavaş yavaş ölüme götürüyor: En zararlı yiyecekler

Her lokması adeta zehir! Yavaş yavaş ölüme götürüyor: En zararlı yiyecekler

24.10.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıklardan korunmak için beslenmenin ne kadar önemli olduğu her fırsatta vurgulanıyor. Uzmanlar günlük hayatımızda sıklıkla yediğimiz yiyeceklerin kanser, kalp hastalıkları, diyabet, karaciğer yağlanması gibi birçok hastalığa yol açtığını belirtiyor. İşte mutfağa bile sokmamız gereken yiyecekler...

Herkes daha sağlıklı ve uzun bir yaşamın hayalini kuruyor. Ancak değişen yaşam koşulları ile birlikte gündelik hayatta yediğimiz birçok yiyecek bu hayallerin önüne geçiyor. Sağlıksız olduğunu üstüne basa basa söyledikleri yiyeceklerin sağlık için o kadar da önemli olmadığın düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Pratik ve lezzetli diye yediklerimiz birçok tehlikeli hastalığın oluşmasında büyük rol oynuyor.

YENMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER

TAVUK NUGGET

TAVUK NUGGET
Marketten satın aldığımız tavuk nugget’ların hızlı bozulmaması için yapım süreçlerinde zararlı sentetik maddeler kullanılmaktadır. Çoğu markanın ürünlerinde de tavuk eti yanında sinir, kan damarı, deri, kıkırdak ve kemik de ürüne eklenmekte böylece aşırı kalorili bir gıda ortaya çıkmaktadır. Tavuk yemenin en iyi yolu sağlıklı köy tavuğu etine ulaşmaktan geçmektedir.

ŞEKERLEME VE JELİBON

ŞEKERLEME VE JELİBON
Şekerlemeler ve jelibonlar aşırı şeker kullanılarak üretildiği için zaten ilk olarak bu yüzden zararlıdırlar. Ayrıca bu kategorideki ürünlerdeki gıda boyalarının da vücudumuzun temeli olan DNA yapısını bile bozabileceğine dair araştırmalar bulunmaktadır. Tatlı ihtiyacını karşılamak için meyve tüketmek daha uygun bir yoldur.

MARGARİN

MARGARİN
Tüm yağlar arasında en zararlı olanının margarin olduğu artık birçoğumuz tarafından bilinen bir gerçektir. Margarin üretiminde kullanılan trans yağ, potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı ve gıda boyaları bu ürünü zararlı hale getirmektedir. Margarin yerine olabildiğince doğal bitkisel yağlar kullanmanız daha sağlıklıdır.

PAKETLİ GIDA

PAKETLİ GIDA
Genel olarak paketli gıdaların çoğunda raf ömrünü uzatmak için eklenen zararlı maddeler bu ürünleri sağlıksız yapmaktadır. Örneğin cipslerde bulunan monosodyum glutamat sigara etkisi bile yaratabilmektedir. Hazır cipsler yerine fırında ince dilimlenmiş patateslerden ya da lavaştan doğal cipslerinizi hazırlayabilirsiniz. Yüksek fruktozlu mısır şurubu, aspartam, phenylalanine, suklaroz, ageve, potasyum bromat, yapay aroma ve renklendiriciler, bromlu bitkisel yağ, BHA ve BHT en zararlı katkı maddeleridir. Alışveriş yaparken içindekiler bölümünü okumanız faydalı olacaktır. Şüphe duymayacağınız süt ve süt ürünleri gibi gıdalar bile paketli hale geldiklerinde zararlı olabilmektedir.

TATLANDIRICI

TATLANDIRICI
Yapay tatlandırıcılar içindeki özellikle en zararlı olduğu düşünülen ve üstüne araştırmalar yapılan maddeler asesülfam potasyum, monosodyum glutamat, sukraloz, aspartam ve sodyum benzonattır. Yapay tatlandırıcılardansa Hindistan cevizi şekeri, akçaağaç şurubu ve bal gibi doğal tatlandırıcılar kullanılabilir; ancak bunların da çok kullanılmasında zararlı olabileceğine dair uzman görüşleri de bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü normal şeker için ise günde 25 gramı geçmemek gerektiğini söylemektedir.
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