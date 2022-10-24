Her lokması adeta zehir! Yavaş yavaş ölüme götürüyor: En zararlı yiyecekler

Herkes daha sağlıklı ve uzun bir yaşamın hayalini kuruyor. Ancak değişen yaşam koşulları ile birlikte gündelik hayatta yediğimiz birçok yiyecek bu hayallerin önüne geçiyor. Sağlıksız olduğunu üstüne basa basa söyledikleri yiyeceklerin sağlık için o kadar da önemli olmadığın düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Pratik ve lezzetli diye yediklerimiz birçok tehlikeli hastalığın oluşmasında büyük rol oynuyor.

YENMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER

TAVUK NUGGET Marketten satın aldığımız tavuk nugget’ların hızlı bozulmaması için yapım süreçlerinde zararlı sentetik maddeler kullanılmaktadır. Çoğu markanın ürünlerinde de tavuk eti yanında sinir, kan damarı, deri, kıkırdak ve kemik de ürüne eklenmekte böylece aşırı kalorili bir gıda ortaya çıkmaktadır. Tavuk yemenin en iyi yolu sağlıklı köy tavuğu etine ulaşmaktan geçmektedir.

ŞEKERLEME VE JELİBON Şekerlemeler ve jelibonlar aşırı şeker kullanılarak üretildiği için zaten ilk olarak bu yüzden zararlıdırlar. Ayrıca bu kategorideki ürünlerdeki gıda boyalarının da vücudumuzun temeli olan DNA yapısını bile bozabileceğine dair araştırmalar bulunmaktadır. Tatlı ihtiyacını karşılamak için meyve tüketmek daha uygun bir yoldur.

MARGARİN Tüm yağlar arasında en zararlı olanının margarin olduğu artık birçoğumuz tarafından bilinen bir gerçektir. Margarin üretiminde kullanılan trans yağ, potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı ve gıda boyaları bu ürünü zararlı hale getirmektedir. Margarin yerine olabildiğince doğal bitkisel yağlar kullanmanız daha sağlıklıdır.

PAKETLİ GIDA Genel olarak paketli gıdaların çoğunda raf ömrünü uzatmak için eklenen zararlı maddeler bu ürünleri sağlıksız yapmaktadır. Örneğin cipslerde bulunan monosodyum glutamat sigara etkisi bile yaratabilmektedir. Hazır cipsler yerine fırında ince dilimlenmiş patateslerden ya da lavaştan doğal cipslerinizi hazırlayabilirsiniz. Yüksek fruktozlu mısır şurubu, aspartam, phenylalanine, suklaroz, ageve, potasyum bromat, yapay aroma ve renklendiriciler, bromlu bitkisel yağ, BHA ve BHT en zararlı katkı maddeleridir. Alışveriş yaparken içindekiler bölümünü okumanız faydalı olacaktır. Şüphe duymayacağınız süt ve süt ürünleri gibi gıdalar bile paketli hale geldiklerinde zararlı olabilmektedir.