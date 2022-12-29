Her şey önceden hissediliyormuş! Alzheimer'ın en erken belirtilerine dikkat

Beyin hücrelerinde yaşanan ölümlere bağlı olarak gelişen hafıza kaybı, bunama (demans) ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azalması şekilnde gelişen tıbbi durumlara Alzheimer denmektedir. Alzheimer hastalığı yaşlılık hastalığı olarak bilinse de bu hastalığa erken yaşta yakalananlar da görülür. Alzheimer hastalığında erken teşhis hasta ve çevresi için büyük önem taşımaktadır.
Demansın tedavisi olmasa da bazı yaşam tarzı faktörleri fark yaratabilir. Leverenz, "Kalbiniz için iyi olan her şey beyniniz için de iyi olacaktır" diyor. "Öyleyse egzersiz yapın, iyi bir diyet yapın. Sosyal olarak aktif kalan ve hayatlarında başka şekillerde aktif kalan insanların hastalıkla çok daha iyi başa çıktığını giderek daha fazla görüyoruz. Hatta semptomların erken başlamasını bile engelleyebilir. Yani olağan şeyler, aktif ol, dışarıda kal, eğer yapabilirsen sosyal ol. Ve insanlar ilk kez Alzheimer olduklarında, hafıza kaybının yanı sıra ilk semptomlardan biri, ilgi kaybının olması çok yaygındır. Bu nedenle, depresyon gibi şeylerin yanı sıra, giderek daha içine kapanık hale gelen birini tanıyorsanız, onların aktif olup olmadıklarını görmek iyidir.
Hafif düzeyde bilişsel bozukluğu olan kişiler, tamamen bağımsız hayatlar yaşama yeteneğine sahiptir, ancak hafıza sorunları ve kafa karışıklığı ile mücadele eder ve nerede olmaları veya ne yapmaları gerektiğini hatırlamayabilirler. Laura Baker , "Bunu yapmak için katlanmak zorunda oldukları şey çok yorucu" diyor. "'Takvimime bakayım. Ah, bu takvime yazmayı unutmuşum. Başka bir takvime bakalım. Ah, o takvimi bulamıyorum. Telefonumu kaybettim. Anahtar nerede? Bulamıyorum.' Erken aşamalarda yeniden bir araya gelip bir şeyler başarabiliyorlar, ancak bedeli çok büyük."
Araştırmalar, hafif bilişsel gerileme yaşayan 65 yaş üstü kişilerin %10-20'sinin bunama ve Alzheimer geliştireceğini gösteriyor. Erken teşhis çok önemlidir, çünkü bazen HBB'ye tersine çevrilebilecek bir şey neden olabilir.
Açıklanamayan kişilik değişiklikleri Alzheimer hastalığının bir işareti olabilir. Nörolog Ronald Petersen, "Çoğu zaman, insanlar Alzheimer hastalığına yakalandıklarında, kişilik özellikleri bir şekilde abartılıyor" diyor. "Yani, eğer gerçekten iyi bir insansalar ve hayatlarının büyük bir bölümünde oldukça nazik davrandılarsa, bu hastalık sürecine kadar devam eder. Bazen insanlar 180 derece değişim yaşar. Yani, yaşlı biri tüm hayatı boyunca hayat hastalığı geliştirir ve daha sonra hayatı boyunca hiç kullanmadığı kelimeleri kullanarak bir denizci gibi konuşmaya başlar. Davranışlarımız, kişiliklerimiz, doğrularımız ve yanlışlarımız, ketleme, inhibisyon...
Beynin o kısmı etkilenirse, o zaman tüm bu özellikler, tüm bu davranışlar değişmeye başlar." Dr. Bruns , "Kendi davranışınızda veya sevdiğiniz birinin davranışında büyük bir değişikliğin farkına varmak, bir birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcısıyla görüşmeyi garanti etmelidir" diyor . "Yine, yardıma olabildiğince erken erişim, hem Alzheimer'la yaşayan kişi hem de arkadaşları ve sevdikleri için önemli bir fark yaratabilir."
Depresyon ve ruh hali değişiklikleri, Alzheimer'ın başka bir belirtisidir. Geriatrik psikiyatr Jennifer Gatchel , "Araştırmamız, beyin amiloid birikiminin mütevazı düzeylerinin bile depresyon belirtileri ve bilişsel yetenekler arasındaki ilişkiyi etkileyebileceğini buldu" diyor. "Bu, Alzheimer hastalığının ilerlemesini geciktirmeyi amaçlayan klinik araştırmalarda depresyon semptomlarının hedef olabileceği olasılığını artırıyor.
Bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var." "Alzheimer hastalığının belirtileri, çalışan ve uzun süreli belleğin ilerleyici kaybı, kafa karışıklığı ve oryantasyon bozukluğu, konuşma veya yazma ile ilgili akıcılıkta değişiklikler, azalan konsantre olma yeteneği, uzlaşmaya varılan muhakeme ve sorgulanabilir karar vermeye yol açan muhakeme değişiklikleri içerir. Dr. Verna Porter, "kaygı ve depresyon gibi sosyal geri çekilme ile sonuçlanabilecek ruh hali" diyor. Depresyon tedavi edilmezse kafa karışıklığını ve unutkanlığı şiddetlendirebilir."