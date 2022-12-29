Her şey önceden hissediliyormuş! Alzheimer'ın en erken belirtilerine dikkat

Beyin hücrelerinde yaşanan ölümlere bağlı olarak gelişen hafıza kaybı, bunama (demans) ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azalması şekilnde gelişen tıbbi durumlara Alzheimer denmektedir. Alzheimer hastalığı yaşlılık hastalığı olarak bilinse de bu hastalığa erken yaşta yakalananlar da görülür. Alzheimer hastalığında erken teşhis hasta ve çevresi için büyük önem taşımaktadır.

İLK BELİRTİLERE DİKKAT

Demansın tedavisi olmasa da bazı yaşam tarzı faktörleri fark yaratabilir. Leverenz, "Kalbiniz için iyi olan her şey beyniniz için de iyi olacaktır" diyor. "Öyleyse egzersiz yapın, iyi bir diyet yapın. Sosyal olarak aktif kalan ve hayatlarında başka şekillerde aktif kalan insanların hastalıkla çok daha iyi başa çıktığını giderek daha fazla görüyoruz. Hatta semptomların erken başlamasını bile engelleyebilir. Yani olağan şeyler, aktif ol, dışarıda kal, eğer yapabilirsen sosyal ol. Ve insanlar ilk kez Alzheimer olduklarında, hafıza kaybının yanı sıra ilk semptomlardan biri, ilgi kaybının olması çok yaygındır. Bu nedenle, depresyon gibi şeylerin yanı sıra, giderek daha içine kapanık hale gelen birini tanıyorsanız, onların aktif olup olmadıklarını görmek iyidir.