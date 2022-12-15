İçenler kışın doktor yüzü görmüyor! En doğal probiyotik: Vücudu zırh gibi koruyor

Kış aylarında hazır olan turşular sofraların vazgeçilmez lezzeti olarak görülüyor. Turşunun yapımında kullanılan doğal malzemeler turşunun oldukça faydalı olmasını sağlıyor. Özellikle genellikle çöpe atılan turşu suları adeta şifa dağıtıyor. Doğal ilaç olarak görülen turşu suyu çok çeşitli hastalıkların çözümü oluyor. Ancak fazla tuzlu turşuları ve sularını içmekten kaçınmak gerekiyor.

TURŞU SUYUNUN FAYDALARI

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRİYOR Mikroplara karşı en korumasız olduğumuz kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmamız gerekiyor. İçinde C ve E vitaminleri kadar antioksidan da barındıran turşu suyu böylelikle bağışıklık sisteminizi de güçlendirerek sağlığınızı korumak için canla başla uğraşıyor.

KAS KASILMALARINI GEÇİRİYOR Birçok sporcu günlük egzersizlerinden sonra turşu suyu içmeyi tercih ediyor. Sebebi turşu suyunun kas ve eklem ağrılarına iyi gelmesi, krampları geçirmesi.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR Yine içerdiği sirke sebebiyle turşu suyu yemek sonrası kan şekeri seviyesini dengeliyor. Yalnız burada içilen miktarı çok az tutmak önemli

KABIZLIĞI GEÇİRİYOR Sabah saatlerinde içilen turşu suyunun bağırsak sorunlarını giderdiği biliniyor. Bu sebeple kabızlık çekenlerin de kurtarıcılarından biri turşu suyu. Hatta lahana turşusu suyu bu konuda çok daha iddialı.