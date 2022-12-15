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  4. İçenler kışın doktor yüzü görmüyor! En doğal probiyotik: Vücudu zırh gibi koruyor

İçenler kışın doktor yüzü görmüyor! En doğal probiyotik: Vücudu zırh gibi koruyor

15.12.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kışın artış gösteren hastalıklar yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Grip, soğuk algınlığı nedeniyle birçok kişi iş ve okula gitmekte zorluk çekiyor. Bu tarz hastalıklara yakalanmamak için bağışıklığı güçlü tutmak ve kalabalık ortamlarda korunmak oldukça önem taşıyor. Hemen hemen her evde bulunan bir içecek birçok hastalığın şifası oluyor.

Kış aylarında hazır olan turşular sofraların vazgeçilmez lezzeti olarak görülüyor. Turşunun yapımında kullanılan doğal malzemeler turşunun oldukça faydalı olmasını sağlıyor. Özellikle genellikle çöpe atılan turşu suları adeta şifa dağıtıyor. Doğal ilaç olarak görülen turşu suyu çok çeşitli hastalıkların çözümü oluyor. Ancak fazla tuzlu turşuları ve sularını içmekten kaçınmak gerekiyor.

TURŞU SUYUNUN FAYDALARI

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRİYOR

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRİYOR
Mikroplara karşı en korumasız olduğumuz kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmamız gerekiyor. İçinde C ve E vitaminleri kadar antioksidan da barındıran turşu suyu böylelikle bağışıklık sisteminizi de güçlendirerek sağlığınızı korumak için canla başla uğraşıyor.

KAS KASILMALARINI GEÇİRİYOR

KAS KASILMALARINI GEÇİRİYOR
Birçok sporcu günlük egzersizlerinden sonra turşu suyu içmeyi tercih ediyor. Sebebi turşu suyunun kas ve eklem ağrılarına iyi gelmesi, krampları geçirmesi.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR
Yine içerdiği sirke sebebiyle turşu suyu yemek sonrası kan şekeri seviyesini dengeliyor. Yalnız burada içilen miktarı çok az tutmak önemli

KABIZLIĞI GEÇİRİYOR

KABIZLIĞI GEÇİRİYOR
Sabah saatlerinde içilen turşu suyunun bağırsak sorunlarını giderdiği biliniyor. Bu sebeple kabızlık çekenlerin de kurtarıcılarından biri turşu suyu. Hatta lahana turşusu suyu bu konuda çok daha iddialı.

ALZHEIMER GİBİ HASTALIKLAR İÇİN ETKİLİ

ALZHEIMER GİBİ HASTALIKLAR İÇİN ETKİLİ
Turşunun içindeki sarımsak sayesinde sinir sistemimiz de güçleniyor. Zira sarımsağın içinde bulunan flavonidler isimli materyallerin Alzheimer hastalığı için son derece faydası olduğu biliniyor.
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