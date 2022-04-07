İETT zammı ne zaman başlıyor? Öğrenci, tam aylık akbil ne kadar oldu? Metrobüs, metro, otobüs bilet fiyatı kaç TL? Zamlı akbil fiyatları!

İETT zammı ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen İstanbullular internette araştırma yapmaya başladı. İstanbul otobüs, metro, metrobüs, Marmaray tam ve öğrenci ücreti belli oldu. İstanbul Kart kullanan vatandaşlar yüzde 40 zamlı ücretler ödeyecek. İETT zammı ne zaman başlıyor? Öğrenci, tam aylık akbil ne kadar oldu? Metrobüs, metro, otobüs bilet fiyatı kaç TL? sorularının yanıtına ve zamlı akbil fiyatları ile ilgili güncel bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...