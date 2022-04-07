İETT zammı ne zaman başlıyor? Öğrenci, tam aylık akbil ne kadar oldu? Metrobüs, metro, otobüs bilet fiyatı kaç TL? Zamlı akbil fiyatları!

İETT zammı ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen İstanbullular internette araştırma yapmaya başladı. İstanbul otobüs, metro, metrobüs, Marmaray tam ve öğrenci ücreti belli oldu. İstanbul Kart kullanan vatandaşlar yüzde 40 zamlı ücretler ödeyecek. İETT zammı ne zaman başlıyor? Öğrenci, tam aylık akbil ne kadar oldu? Metrobüs, metro, otobüs bilet fiyatı kaç TL? sorularının yanıtına ve zamlı akbil fiyatları ile ilgili güncel bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...
İETT ZAMMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen Nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık Zam teklifi kabul edildi. 6 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda belirlenen fiyatlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.
İstanbul'da toplu ulaşım fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldı. Yeni zamla birlikte, taksimetre açılışı 9,8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu.
İSTANBUL OTOBÜS, METRO, METROBÜS FİYATLARI NE KADAR?
Buna göre; tam bilet 5,48'ten 7,67'ye çıkarken, tam abonman fiyatı da 430 liradan 602 liraya çıkmış oldu. Öğrenci abonman fiyatı ise 78 liradan 109 liraya yükseldi.
ZAMLI AKBİL FİYATLARI!
Tam elektronik bilet ücreti: 7.67 TL, Tam abonman: 602 TL, Öğrenci abonman: 109 TL
İlk aktarma: 5.48 TL, Taksi açılış ücreti: 9.8 TL, Taksi kısa mesafe ücreti: 28 TL
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