İlk ara tatil ne zaman? MEB 2021-2022 takvimi yayınlandı!

MEB 2021-2022 takvimi yayınlandı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde ara tatil, sömestr, ikinci ara tatil ve 1. dönemin bitiş tarihi yer aldı. 2021-2022 yeni eğitim öğretim yılında okulların toplamda 4 kez tatile gireceği öğrenildi. İşte merak edilenler...