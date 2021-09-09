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İlk ara tatil ne zaman? MEB 2021-2022 takvimi yayınlandı!

09.09.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayının gelmesiyle 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladı. Bu yıl eğitim yüz yüze gerçekleştirilecek. Okulun yolunu tutan milyonlarca öğrenci ve öğrenci velileri, MEB 2021-2022 takvimini yayınlamasıyla ilk ara tatilinin ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

MEB 2021-2022 takvimi yayınlandı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde ara tatil, sömestr, ikinci ara tatil ve 1. dönemin bitiş tarihi yer aldı. 2021-2022 yeni eğitim öğretim yılında okulların toplamda 4 kez tatile gireceği öğrenildi. İşte merak edilenler...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlıyor ve 19 Kasım 2021 Cuma bitiyor.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlıyor ve 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanıyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayıp ve 17 Haziran 2022 Cuma bitecek.

MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ

MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ
MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 takvimine erişim sağlamak için "https://twitter.com/tcmeb/status/1433348554190467073" adresine gidiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı
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