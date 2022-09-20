İnatçı fayans aralarını tertemiz yapacak yöntem! Sadece 10 dakikada yeniliyor

Fayans arası sıklıkla pislenen ve oldukça rahatsız edici görünen alanlar arasında bulunuyor. Buraları temizlemek için çeşitli yöntemler denense de istenilen sonuçları elde etmek zorlu olabiliyor. Ancak evde yapılan bazı karışımlar derzlerde bulunan kirleri anında çıkartıyor. Siz de evinizde bulunan malzemelere göre aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Derz aralarını derinlemesine temizlemek için sıktığınız temizleyicinin üzerinden kullanılmayan bir diş fırçası ile geçebilirsiniz.

FAYANS ARALARINI TERTEMİZ YAPACAK YÖNTEMLER

ELMA SİRKESİ Elma sirkesi neye iyi gelmiyor ki fayans temizliği konusunda da başarısız olsun diyebilirsiniz. Elma sirkesi çoğunlukla mutfakta ve doğal tedavilerde kullanılmaktadır. Elma sirkesi, içeriğinde yer alan asit seviyesi nedeniyle banyo ve tuvaletlerinizdeki fayans aralarını kusursuz bir şekilde temizler. 1/2 fincan elma sirkesini (125 ml), 1/2 fincan su (125 ml) ile seyreltin. Bir süngeri bu karışıma batırın ve fayans derzlerini ovalamaya başlayın. Yüzey tamamen beyazlayıncaya kadar bu işlemi uygulayın. Temizleme işlemi sona erdiğinde soğuk suyla değil, ılık suyla durulamanızı tavsiye ederiz.

LİMON SUYU Limon suyu günümüzde saç sağlığı, cilt bakımı gibi birçok problemin üstesinden gelmek için uygulanan doğal yöntemlerin başında gelmektedir. Aynı zamanda limon suyundaki sitrik asit fayans derzleri arasındaki boşluklarda küf ve bakteri üremesini durdurmaya yardımcı olan bir bileşendir. Banyo ve mutfak fayanslarına uygulandığında sadece kiri çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda kir ve lekelerin oluşumunu da engeller. Yarım fincan taze limon suyunu 1/4 fincan ılık su ile seyreltin. Evde kullanmadığınız eski bir sprey şişesine doldurduğunuz bu karışımı fayans derzlerine püskürtün ve bir sünger yardımıyla ovun. Tüm kiri temizleyene kadar devam edin ve ardından durulayın. Bu işlem sayesinde fayans aralarındaki kir ve lekelerle savaşmanın yolunu bulmuş olacaksınız.

KARBONAT Günümüzde her evde fayans temizliği için satılan deterjanlara ulaşabilirsiniz. Bu deterjanları ev temizliği için sıkça karbonat ile karıştırabilirsiniz. Bir kaba 3 ölçü karbonat, 1 ölçü çamaşır suyu dökün. Fayansın üzerine biraz su serpiştirin. Ardından bütün yüzeye bir fırça yardımıyla karışımı yayın. Yarım saat kadar bekleyin. Ardından karışımı bir sünger yardımıyla alın ve fayansları iyice durulayın. Sert ve antifungal etkisi sayesinde fayans derzlerinin kirlenmesine neden olan küf kalıntılarını giderir. Aynı zamanda kötü kokuları ve bakterileri de etkisiz hale getirir.

KABARTMA TOZU VE SİRKE Kabartma tozunun ev temizliğinde kullanılabileceği uzun zamandır bilinen bir bilgidir. Sirkenin gücüyle birleştiğinde ise mutfak ve banyo derzlerinizi beyazlatma işleminde mucizeler yaratabilir. 6 su bardağı su, yarım fincan kabartma tozu, 3 limon ve bir sirkenin çeyreğini karıştırarak elde ettiğiniz çözeltiyi fayans aralarına dökün. Döktükten sonra fayans aralarını fırça ile ovmaya başlayın. Sonrasında ise 45 dakika bekleyerek su ile tamamen durulayın. Böylece kir ve su lekelerinden tamamıyla kurtulduğunuzu gözlemleyeceksiniz.