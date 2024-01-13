Şehit Müslüm Özdemir'in ailesiyle ilgili detay gündem olmuştu! İsmail Saymaz paylaştı: 'Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliğini yalanladı'

Şehit haberinin aileye ulaşmasından sonra Valilik koordinesinde ilgili kurumlar tarafından mahallede bulunan taziye evi, tören alanı ve taziye yeri belirlendiğinin belirtildiği açıklamada, "Devletimiz, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan tüm vatandaşlarımıza TOKİ Konutları ve Kalıcı Köy Konutlarını yapmaktadır. Konutların, depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.