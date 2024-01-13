Şehit Müslüm Özdemir'in ailesiyle ilgili detay gündem olmuştu! İsmail Saymaz paylaştı: 'Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliğini yalanladı'

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki anne ve babasına ulaştı. Ailenin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin, çadırda kaldığı iddia edilmişti. Olayın gündem olması sonrasında Kahramanmaraş Valiliği, yaptığı açıklamada konuyla ilgili iddiaları yalanlamıştı.
kahramanmaraş Valiliği açıklamada "Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kahramanmaraş’ta çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız konteyner kentlere yerleştirilmiş ya da şahsi konteynerler kendilerine teslim edilmiştir. Bu doğrultuda ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine konteyner verilmiştir." denildi.
Şehit haberinin aileye ulaşmasından sonra Valilik koordinesinde ilgili kurumlar tarafından mahallede bulunan taziye evi, tören alanı ve taziye yeri belirlendiğinin belirtildiği açıklamada, "Devletimiz, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan tüm vatandaşlarımıza TOKİ Konutları ve Kalıcı Köy Konutlarını yapmaktadır. Konutların, depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada şu ifadeler ile son buldu: "Şehidimizin ailesi de kırsal mahallemizde ikamet etmektedir ve hak sahibidir. Aile için Kalıcı Köy Konutu kısa sürede yapılarak teslim edilecektir. Lütfen asılsız ve algı amaçlı paylaşımlara itibar etmeyelim"
Gazeteci İsmail Saymaz yaptığı paylaşımda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yaptığı açıklamayla Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanlandığını ifade etti.
Saymaz,sosyal medya hesabından "Kahramanmaraş Valiliği, şehit Müslüm Özdemir’in annesinin çadırda kalmadığını iddia etmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, valiliği yalanladı" dedi. Saymaz, Özhaseki'nin "Şehidin ailesinin konteynırı depo olarak kullanarak, çadırda kalıyor" ifadesini paylaştı.