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  4. İstanbul'da akılalmaz olay! AVM'de otomobil kapıyı kırıp içeri daldı, yaralılar var

İstanbul'da akılalmaz olay! AVM'de otomobil kapıyı kırıp içeri daldı, yaralılar var

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
20.01.2024 19:04 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir AVM'nin otoparkında akılalmaz bir olay yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, cam kapıyı kırıp içeri girerek yürüyen merdivenlere çarptı. Otomobil merdivenlerde asılı kalırken, kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17:00 sıralarında meydana geldi. Esentepe Mahallesi'nde bir AVM'nin otoparkında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil cam kapıyı kırıp içeri girdi. Daha sonra yürüyen merdivenlere giren otomobil burada asılı kaldı.


Keşfet

YARALILAR VAR

YARALILAR VAR

Kazada biri çocuk 3 kişi yaralanırken olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Polis ve itfaiye ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Daha sonra yaralılar ambulanslara hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul AVM
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