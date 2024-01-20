İstanbul'da akılalmaz olay! AVM'de otomobil kapıyı kırıp içeri daldı, yaralılar var

Kaza, saat 17:00 sıralarında meydana geldi. Esentepe Mahallesi'nde bir AVM'nin otoparkında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil cam kapıyı kırıp içeri girdi. Daha sonra yürüyen merdivenlere giren otomobil burada asılı kaldı.



