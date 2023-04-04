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  4. İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Dikkat 24 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek! İşte 4 Nisan 2023 İstanbul elektrik kesintisi listesi!

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Dikkat 24 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek! İşte 4 Nisan 2023 İstanbul elektrik kesintisi listesi!

04.04.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler 4 Nisan 2023 Salı günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oldu. Yayımlanan listelerde yer alan bilgilere göre; İstanbul'da 24 ilçe karanlığa gömülecek. Birçok ilçede yapılacak olan planlı elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan paylaşılan bilgileri inceliyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var? İşte 4 Nisan 2023 elektrik kesintisi listesi...

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşecek olan elektrik kesintileri ile ilgili güncel liste vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün elektrik kesintisi nedeniyle çok sayıda ilçe karanlığa gömülecek. İşte konuya ilişkin detaylar ile 4 Nisan 2023 elektrik kesintisi listesi...

İSTANBULLULAR DİKKAT! BU İLÇELERDE SAATLERCE ELEKTRİK GELMEYECEK

Elektrik kesintisi açıklaması AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapıldı. İşte İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 4 Nisan 2023 Salı günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler...

ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ! 4 NİSAN 2023 SALI

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İstanbul elektrik kesintisi Ayedaş istanbul elektrik kesintisi

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