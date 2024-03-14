HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı! Törene aşiret reisleri de katıldı

İstanbul'da CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı! Törene aşiret reisleri de katıldı

14.03.2024 17:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimler öncesinde siyasi arenadaki tempo daha da arttı. 400 CHP üyesi partisinden istifa ederek İstanbul'da düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Rozetleri AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe takarken törene Bitlis, Muş ve Adıyaman bölgelerinden Stürki Aşireti, Slokan Aşireti ve aşiretin reisi Şeyh Abdülhafız Aydın ile Mehmet Bulut da katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) mensup 400 kişi, toplu olarak partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Yeni üyelere parti rozetleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından törenle takıldı.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

TÖRENE AŞİRET REİSLERİ DE KATILDI

CHP’li 400 teşkilat mensubunun toplu olarak AK Parti’ye katılımı nedeniyle tören düzenlendi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin yanı sıra Sultangazi Belediye Başkanı Abddurrahman Dursun, AK Parti Dışişlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, Bitlis, Muş ve Adıyaman bölgelerinden Stürki Aşireti, Slokan Aşireti, aşiretin reisi Şeyh Abdülhafız Aydın ve Mehmet Bulut katıldı.

"31 MART'TA EN GÜZEL SONUCU ALACAĞIZ"

"31 MART'TA EN GÜZEL SONUCU ALACAĞIZ"

Törende bir konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Bugün burada temsilen başta Abdullah Hafız Bey olmak üzere kanaat önderlerimiz büyük bir kitleyi temsilen partimize geldiler. Burada küçük bir katılım töreni düzenlemek istedik. Onlara tekrardan hem temsil ettikleri kardeşlerimiz adına hem de kendilerine yuvalarına hoş geldiler, sefalar getirdiler diyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde birçok konuda mesafe aldı. Eğitim, sağlık, güvenlik, özgürlük ve bireysel tercihlerimizin önündeki engellerin kaldırılmasından ulaşıma kadar yol aldık.

Hayat sürekli devam ediyor. Şehirlerimizi de sürekli canlı bir organizma olarak görüp hizmet etmeye, geliştirmeye gayret ettik. 5 senede bir ise vatandaşlarımızın huzuruna çıkıp yetki talep ediyoruz. Vatandaşımız da hem hükümet noktasında hem belediyeler noktasında yetkilerini bizlere verdiler. Biz de hizmete devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bu hizmet kervanında yüreğimiz, gönlümüz, kalbimizin her zaman kardeşlerimize açık olduğunu ifade ettik. Bu anlamda yüreğimizi birleştirerek 31 Mart seçimlerinde de sizlerle birlikte İstanbul’umuzda da en güzel sonucu alacağız” dedi.

"BU YAŞAYACAĞIMIZ BİR MERDİVENDİR"

"BU YAŞAYACAĞIMIZ BİR MERDİVENDİR"

Kabaktepe, “Kapımızın her zaman Türkiye iddiası için hizmet edecek tüm kardeşlerimize açık olduğunu ifade ediyoruz. Bizim de enerjimizi, coşkumuzu, inancımızı artıran bir program oldu. İstanbul için, ilçelerimiz için ve Türkiye’miz için çalışacağız. İstanbul’un son 5 yıldaki fetret dönemine yeniden değerli Abdullah Hafız Bey’in ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanımızın söylemiyle ‘Yeniden İstanbul’ diyerek bu dönemde son vereceğiz.

Hem Abdullah Hafız Bey’in şahsında hem de değerli kanaat önderleri ve dernek başkanlarımızın şahsında emeği geçen belediye başkanımız, meclis üyemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye’de de sizin desteğinizin hissedileceğine inanıyorum. İstanbul seçimleri açısından baktığımızda bu katılımınız bu seçim açısından değil, bizim ailemizin büyümesi, sizlerle omuz omuza yürümenin mutluluğunu daha büyük bir şekilde yaşıyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
CHP istifa ak parti aşiret
En Çok Okunan Haberler
Atama bekleyen öğretmen adaylarına kötü haber...

Atama bekleyen öğretmen adaylarına kötü haber...

Türkiye'nin ünlü eğlence mekanıydı: İşletmecisinin iflasına karar verildi!

Türkiye'nin ünlü eğlence mekanıydı: İşletmecisinin iflasına karar verildi!

Bakan Yumaklı'yla görüşüyordu! Ne olduysa o an oldu: Bir anda yere yığıldı

Bakan Yumaklı'yla görüşüyordu! Ne olduysa o an oldu: Bir anda yere yığıldı

Kayıp olarak aranıyordu! Ormanda yarı gömülü halde cesedi bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Ormanda yarı gömülü halde cesedi bulundu

Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı!

Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı!

'İstanbul'da görünmeyen tehlike' Londra, Hindistan ve Çin'i işaret etti!

'İstanbul'da görünmeyen tehlike' Londra, Hindistan ve Çin'i işaret etti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.