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  4. İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

28.01.2024 18:15 | Son Güncelleme:
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İstanbul Küçükçekmece'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda 2 kişi yaralanırken kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu Cennet Mahallesi mevkisi Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre E.A.'nın kullandığı otomobil yan yoldan hızla gelerek önce 2 otomobile çarptı. E.A.'nın kullandığı otomobil kazanın ardından savrularak takla attı.
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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YARALILAR VAR

YARALILAR VAR

Kazanın ardından 2 otomobil daha duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YOĞUNLUK YAŞANDI

YOĞUNLUK YAŞANDI

Kaza nedeniyle yan yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından trafik normale döndü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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