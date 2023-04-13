İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde odalar uzun süre ışıksız kalacak! İşte 13 Nisan 2023 İstanbul elektrik kesintisi listesi...

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler 13 Nisan 2023 Perşembe günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlandı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşecek olan elektrik kesintileri ile ilgili güncel liste vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Silivri, Sarıyer, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Büyükçekmece, Çatalca bugün İstanbul'da elektrik kesintisi gerçekleşecek ilçelerden bazıları. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elektrik kesintisi açıklaması AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapıldı. İşte İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 13 Nisan 2023 Perşembe günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler...