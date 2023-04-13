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İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde odalar uzun süre ışıksız kalacak! İşte 13 Nisan 2023 İstanbul elektrik kesintisi listesi...

13.04.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler 13 Nisan 2023 Perşembe günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oldu. Silivri, Sarıyer, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Büyükçekmece, Çatalca gibi pek çok ilçe ve noktada arıza ya da bakım çalışmaları nedeniyle kesinti gerçekleşecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var? İşte 13 Nisan 2023 elektrik kesintisi listesi...

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler 13 Nisan 2023 Perşembe günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlandı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşecek olan elektrik kesintileri ile ilgili güncel liste vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Silivri, Sarıyer, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Büyükçekmece, Çatalca bugün İstanbul'da elektrik kesintisi gerçekleşecek ilçelerden bazıları. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elektrik kesintisi açıklaması AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapıldı. İşte İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 13 Nisan 2023 Perşembe günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler...

ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ! 13 NİSAN 2023 PERŞEMBE

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İstanbul elektrik kesintisi Ayedaş istanbul elektrik kesintisi

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