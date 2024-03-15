İşte İmamoğlu'nun masasındaki son anket! Yeniden Refah Partili ve İYİ Partili seçmenler damgasını vurdu

Türkiye'nin gözü kulağı seçim anketlerinde, özellikle de İstanbul'a yönelik anketler gündeme damgasını vuruyor. Gazeteci Aytunç Erkin, Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışma ofisinin baz aldığı son seçim anketini Sözcü'deki köşesine taşıdı. Ankette gerek Yeniden Refah Partisi gerek İYİ Parti seçmenlerinin kayda değer oranda İmamoğlu'nu tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Erkin'in aktardığına göre İmamoğlu'nun seçim ofisinde “Bu seçim iki turlu olsaydı, ikinci tur sonucu bu olurdu. Muhalefet seçmenlerinin bir kısmı kendi partilerinin adaylarına yönelse de (bir anlamda ilk turda kendi partilerini tercih etse de) büyük bir mutabakatla İstanbul’u İmamoğlu’nun yönetmesini istiyor.” değerlendirmesi yapılıyor. Bu değerlendirmeye gerekçe olarak ise TEAM Araştırma'nın son anketi örnek gösteriliyor.

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Ankette katılımcılar "İstanbul'u kimin yönetmesini istersiniz?" sorusunu yanıtladı. Katılımcılar Mayıs 2023 seçimlerinde tercih ettikleri partilere göre ayrıldı. Ortaya çıkan tablo şöyle oldu:Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

