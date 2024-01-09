Kabızlık problemine kesin çözüm! Tıkanan bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

DİYET LİSTENİZE EKLEYİN

Yetişkin bir insanın bağırsak aktivitelerinin normal şekilde işleyebilmesi için günlük olarak 22-34 gram lif alması gerekir. Bu miktarın altında lif tüketenler sık sık kabızlık problemiyle karşı karşıya kalabilir. Kabızlığı önlemek için yeterli ve dengeli bir beslenme programını takip edebilir ve lif açısından zengin kabızlığa iyi gelen yiyecekler ile diyetinizi destekleyebilirsiniz. Bu listeye mutlaka kivi meyvesini de eklemelisiniz.