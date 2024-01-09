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  4. Kabızlık problemine kesin çözüm! Tıkanan bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Kabızlık problemine kesin çözüm! Tıkanan bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

09.01.2024 12:15 | Son Güncelleme:
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Kabızlık, pek çok kişinin zaman zaman karşılaştığı rahatsız edici bir durumdur. Tıkanmış bağırsakları rahatlatmak ve düzgün çalıştırmak için çok fazla bilinmeyen bir yöntem bulunuyor. Bu yöntem bağırsakları adeta bir motor gibi çalıştırarak kabızlık sorununu hafifletiyor. Bağırsakları tıkanıklıktan kurtarmanın yanı sıra sindirim sistemini de destekleyen bu çözüm, genel bağırsak sağlığına da fayda sağlıyor.

Kabızlık, pek çok insanın karşılaştığı rahatsız edici bir sorundur. Bu yaygın probleme karşı doğal çözümler aranmaktadır. Tıkanmış bağırsakları hareketlendiren bu yöntem, kabızlık sorununa hızlı bir şekilde çözüm getiriyor. Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı azaltmaya yönelik bu çözüm, sindirim sisteminin düzenli işlemesini destekliyor. Eğer kabızlık sorununuza doğal bir çözüm arıyorsanız, bu etkili yöntemi hemen denemelisiniz.

Keşfet

KABIZLIK PROBLEMİNE KARŞI KESİN ÇÖZÜM

BAĞIRSAKLARI HAREKETE GEÇİRİYOR

BAĞIRSAKLARI HAREKETE GEÇİRİYOR

Muhtemelen daha önce denemediğiniz bu yöntem ile kabızlık probleminden kurtulabilirsiniz. 1 orta boy kivi yaklaşık 2.3 gram posa içeriğine sahiptir. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandıran kivi aynı zamanda actinidin adı verilen ve bağırsak hareketleri üzerinde olumlu etkileri olan bir enzim de içerir.

ÇALIŞMALAR SONUCU ORTAYA ÇIKTI

ÇALIŞMALAR SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalara göre düzenli kivi tüketimi ile kabızlık problemi yaşayan bireyler üzerinde belirgin bir gelişme sağlandığı; spontan (kendiliğinden) bağırsak hareketlerinin sıklığının artırılabildiği, karın sancısı ve gaz şikâyetlerinin giderilebildiği ve uygulamaya bağlı herhangi bir olumsuz gelişme gözlenmediği bildiriliyor. Özellikle spontan bağırsak hareketliliğindeki artışın ikinci ve üçüncü haftalarda belirginleştiği görülüyor.

TAM BİR VİTAMİN DEPOSU

TAM BİR VİTAMİN DEPOSU

Salatalara ve ara öğünlere kivi ekleyerek kabızlığın önlenmesine ve tedavisine katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca kivi kabukları, lif, folat ve E vitamini bakımından zengindir. Kivinin içeriğindeki antioksidanların bir çoğu, kabuk kısmında bulunur. Kivi kabuğu, C vitamini ve E vitamini için oldukça iyi bir kaynaktır. E vitamini serbest radikallerle savaşırken, C vitamini kan dolaşımındaki oksidatif hasarla savaşabilir.

DİYET LİSTENİZE EKLEYİN

DİYET LİSTENİZE EKLEYİN

Yetişkin bir insanın bağırsak aktivitelerinin normal şekilde işleyebilmesi için günlük olarak 22-34 gram lif alması gerekir. Bu miktarın altında lif tüketenler sık sık kabızlık problemiyle karşı karşıya kalabilir. Kabızlığı önlemek için yeterli ve dengeli bir beslenme programını takip edebilir ve lif açısından zengin kabızlığa iyi gelen yiyecekler ile diyetinizi destekleyebilirsiniz. Bu listeye mutlaka kivi meyvesini de eklemelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
kivi kabızlık
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