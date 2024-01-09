Kabızlık problemine kesin çözüm! Tıkanan bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Kabızlık, pek çok insanın karşılaştığı rahatsız edici bir sorundur. Bu yaygın probleme karşı doğal çözümler aranmaktadır. Tıkanmış bağırsakları hareketlendiren bu yöntem, kabızlık sorununa hızlı bir şekilde çözüm getiriyor. Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı azaltmaya yönelik bu çözüm, sindirim sisteminin düzenli işlemesini destekliyor. Eğer kabızlık sorununuza doğal bir çözüm arıyorsanız, bu etkili yöntemi hemen denemelisiniz.
Muhtemelen daha önce denemediğiniz bu yöntem ile kabızlık probleminden kurtulabilirsiniz. 1 orta boy kivi yaklaşık 2.3 gram posa içeriğine sahiptir. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandıran kivi aynı zamanda actinidin adı verilen ve bağırsak hareketleri üzerinde olumlu etkileri olan bir enzim de içerir.
Yapılan çalışmalara göre düzenli kivi tüketimi ile kabızlık problemi yaşayan bireyler üzerinde belirgin bir gelişme sağlandığı; spontan (kendiliğinden) bağırsak hareketlerinin sıklığının artırılabildiği, karın sancısı ve gaz şikâyetlerinin giderilebildiği ve uygulamaya bağlı herhangi bir olumsuz gelişme gözlenmediği bildiriliyor. Özellikle spontan bağırsak hareketliliğindeki artışın ikinci ve üçüncü haftalarda belirginleştiği görülüyor.
Salatalara ve ara öğünlere kivi ekleyerek kabızlığın önlenmesine ve tedavisine katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca kivi kabukları, lif, folat ve E vitamini bakımından zengindir. Kivinin içeriğindeki antioksidanların bir çoğu, kabuk kısmında bulunur. Kivi kabuğu, C vitamini ve E vitamini için oldukça iyi bir kaynaktır. E vitamini serbest radikallerle savaşırken, C vitamini kan dolaşımındaki oksidatif hasarla savaşabilir.
Yetişkin bir insanın bağırsak aktivitelerinin normal şekilde işleyebilmesi için günlük olarak 22-34 gram lif alması gerekir. Bu miktarın altında lif tüketenler sık sık kabızlık problemiyle karşı karşıya kalabilir. Kabızlığı önlemek için yeterli ve dengeli bir beslenme programını takip edebilir ve lif açısından zengin kabızlığa iyi gelen yiyecekler ile diyetinizi destekleyebilirsiniz. Bu listeye mutlaka kivi meyvesini de eklemelisiniz.