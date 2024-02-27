Kadın model Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

Tek kadın muhtarın görev yaptığı Diyarbakır'da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken muhtar adayları da sahaya inmeye başladı. Çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu muhtar adayları arasına Diyarbakır'da ilk kez model bir kadın da dahil oldu.