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  4. Kadın model Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

Kadın model Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
27.02.2024 22:51
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Çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu muhtar adayları arasına Diyarbakır'da ilk kez model bir kadın da dahil oldu. Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi'nden muhtar adayı olan model Simurg Sarsılmaz bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarsılmaz'a yapılan yorumlar dikkat çekti.

Diyarbakır Çermik gazetesinin haberine göre Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına talip olan model Simurg Sarsılmaz, başka aday çıkmaz ise 4 erkek adaya karşı yarışacak.


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Diyarbakır Çermik gazetesinin haberine göre Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına talip olan model Simurg Sarsılmaz, başka aday çıkmaz ise 4 erkek adaya karşı yarışacak.

Tek kadın muhtarın görev yaptığı Diyarbakır'da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken muhtar adayları da sahaya inmeye başladı.  Çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu muhtar adayları arasına Diyarbakır'da ilk kez model bir kadın da dahil oldu.

DİYARBAKIR FİRMALARININ REKLAM YÜZÜ

DİYARBAKIR FİRMALARININ REKLAM YÜZÜ

Sarsılmaz, Diyarbakır Tekstilkent’de üretim yapan yerel firmaların reklam yüzü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Gelinlik modelliği yapan Sarsılmaz'ın güzelliği dikkat çekiyor.

Simurg, Kaynartepe Mahallesinde kadının bulunduğu zor koşullardan kurtulması ve çektikleri çilenin son bulması için muhtarlığa aday olduğunu belirtti. Simurg, kadının gücüne yeniden kavuşması için çaba göstermeyi kendine hedef olarak seçtiğini söyledi.

Muhtar adayı Simurg Sarsılmaz'a sosyal medyada birçok yorum yağdı. İşte o yorumlar...

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Anahtar Kelimeler:
Muhtar Diyarbakır
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