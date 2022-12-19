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Kadınların vücutları hakkında bilinmeyenler! Sürekli değişim halindeler...

19.12.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların ve erkeklerin vücut yapıları aynı gibi görünse de detaylara bakıldığın birbirinden oldukça farklı oldukları anlaşılıyor. Ancak bu farklılıklar sadece fiziksel olarak değil zihinsel ve psikolojik olarak da yaşanıyor. Kadın vücudu hakkında bilinmeyen birçok bilgi bulunuyor. İşte o ilginç bilgiler...

Kadınların estetik vücutları birçok kişi tarafından hayranlıkla takip ediliyor. Uzmanlar kadınların ve erkeklerin bedenleri hakkında çeşitli araştırmalar yapıyor. Yüzyıllardır yapılan araştırmalar kadınların ve erkeklerin birbirinden farklı olduklarını ortaya çıkarıyor. Olumlu Bak'ın içeriğine göre kadınların vücutları hakkında şaşırtıcı bilgiler bulunuyor.

KADIN VÜCUDU HAKKINDA BİLİNMEYENLER

KADINLARIN BOYUNLARI DAHA HAREKETLİ

KADINLARIN BOYUNLARI DAHA HAREKETLİ
Kadınların ve erkeklerin çağrıldıklarında nasıl döndüklerini hiç fark ettiniz mi? Bunu deneyin. Erkeğin tüm vücudunu çevirdiğini ve kadının sadece başını çevirdiğini göreceksiniz. Nedeni ise kadın vücudunda daha elastik olan kas yapısında yatmaktadır. Ama sevgili hanımlar, lütfen kafanızı çevirirken dikkatli olun. Loyola Üniversitesi Tıp Merkezi'nde yapılan bir araştırmaya göre, kadınlar erkeklerden daha sık boyun ağrısı şikayet ediyor.

UYURKEN DAHA HASSASLAR

UYURKEN DAHA HASSASLAR
Bu gerçek, evrimsel bir sürecin sonucudur. Kadınlar uyurken seslere duyarlıdır, bu yüzden ağlayan bir bebek tarafından uyandırılırlar. Ancak iyi haber şu ki, bu kural yalnızca yüksek perdeli sesler için çalışıyor. Alçak sesle konuşmak, bir kadını uyandırmaktan kaçınmaya yardımcı olacaktır. Ve bu durumda haksız olan şey, kadınların da uyku bozukluklarına erkeklerden daha duyarlı olmalarıdır.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA RASYONELDİR

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA RASYONELDİR
Kadınların daha duygusal, erkeklerin daha akılcı olduğu yönündeki yaygın kanıya rağmen, gerçek bunun tam tersidir. Kalın bir korteks, çeşitli bilişsel ve genel zeka testlerinde daha yüksek puanlarla ilişkilendirilmiştir. Ve kadınların beyinleri, erkeklerinkinden çok daha kalın kortekslere sahiptir. Bu arada, erkeklerin beyin hacimleri daha yüksekti, bu da duygularda ve karar vermede geniş bir rol oynuyor.

ERKEKLERE GÖRE DAHA GÜÇLÜ BAĞLAR KURARLAR

ERKEKLERE GÖRE DAHA GÜÇLÜ BAĞLAR KURARLAR
Bunun nedeni, kadınların oksitosin düzeylerinin daha yüksek olmasıdır. Oksitosin sözde aşk hormonudur. Bağlanmayı teşvik eder, ilişkileri sağlamlaştırır ve stresi azaltır. Oksitosin ayrıca anne-çocuk bağı oluşturmaktan ve hatta emzirmeden sorumludur.

YİRMİLİ YAŞLARDA VÜCUTLARI SÜREKLİ DEĞİŞİR

YİRMİLİ YAŞLARDA VÜCUTLARI SÜREKLİ DEĞİŞİR
Çılgın ve sağlıksız gençlik yılları geçirdiyseniz, yaşam tarzınızı değiştirmek için çok geç değil. Kadınların vücutları yirmili yaşlarına kadar hala büyüyor ve değişiyor. Bu nedenle, muz ve badem yemeye devam edin, kemiklerinizi güçlendirmeye gerçekten yardımcı olan çok miktarda kalsiyum içerirler. Kas güçlendirme egzersizleri de bunu yapacaktır. Karar vermede daha iyi olma şansınız da var çünkü prefrontal korteksiniz hala gelişiyor.
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Kadınların vücutları hakkında bilinmeyenler

Kadınların vücutları hakkında bilinmeyenler

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