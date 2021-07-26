Kanlı ay tutulması ne zaman? 2021 kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Hemen her sene gerçekleşen ve gökyüzünde meydana gelen önemli olayların başında gelen ay tutulmaları arasında 'kanlı ay tutulması' yer alıyor. Peki 2021 yılı kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?

Kanlı ay tutulması ne zaman?

Gökyüzünde yaşanan önemli olaylardan olan Kanlı ay tutulmasının tarihi merak ediliyor.

Kanlı Ay veya Süper Çiçek Kanlı Ay olarak da adlandırılan Ay tutulması bu sene 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşmişti.

Bu yılın tek tam ay tutulması olması özelliği ile de bilinmekte. Diğer yandan uzmanlar tutulmanın çıplak gözle izlenilebileceği de duyurmuştu.

Ay tutulmaları Kasım ve Aralık'ta Bir sonraki iki önemli tutulma ise Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşecek.