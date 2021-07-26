HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kanlı ay tutulması ne zaman? 2021 kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Kanlı ay tutulması ne zaman? 2021 kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

26.07.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca ay tutulmaları toplumlar tarafından ilgiyle takip edildi. Gökyüzünde gerçekleşen önemli olayların başında gelen ay tutulmaları arasında 'kanlı ay tutulması' yani diğer adıyla kırmızı ay da bulunuyor. Peki kanlı ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? İşte merak edilenler...

Hemen her sene gerçekleşen ve gökyüzünde meydana gelen önemli olayların başında gelen ay tutulmaları arasında 'kanlı ay tutulması' yer alıyor. Peki 2021 yılı kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?

Kanlı ay tutulması ne zaman?

Gökyüzünde yaşanan önemli olaylardan olan Kanlı ay tutulmasının tarihi merak ediliyor.
Kanlı Ay veya Süper Çiçek Kanlı Ay olarak da adlandırılan Ay tutulması bu sene 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşmişti.
Bu yılın tek tam ay tutulması olması özelliği ile de bilinmekte. Diğer yandan uzmanlar tutulmanın çıplak gözle izlenilebileceği de duyurmuştu.

Ay tutulmaları Kasım ve Aralık'ta

Ay tutulmaları Kasım ve Aralık'ta
Bir sonraki iki önemli tutulma ise Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşecek.

2021 ay tutulmaları ne zaman?

2021 ay tutulmaları ne zaman?
26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu), 10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika), 19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya), 4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu).
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ay tutulması

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Hiç vakit kaybetmediler! Dedektörle aradılar

Hiç vakit kaybetmediler! Dedektörle aradılar

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Hız sınırı artacak mı?

Hız sınırı artacak mı?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.