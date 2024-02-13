Kanser düşmanı: Somon balığından 4 kat fazla omega-3, sütten 7 kat fazla kalsiyum içeriyor!

Chia tohumu, kanserle savaşta etkili bir destekleyici olarak bilinir. Somon balığından 4 kat daha fazla omega-3 içeriği sayesinde, chia tohumu iltihaplanmayı azaltır, hücrelerin normal işlevlerini destekler ve kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir. Ayrıca, sütten 7 kat daha fazla kalsiyum içerir. Kalsiyum, kemik sağlığını desteklerken kanser riskini azaltabilir. Bu nedenle, chia tohumunu düzenli olarak tüketmek, hem omega-3 alımını artırarak kanserle mücadelede etkili olabilir hem de kalsiyum ihtiyacınızı karşılayarak kemik sağlığınızı güçlendirebilir.



