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Kanser düşmanı: Somon balığından 4 kat fazla omega-3, sütten 7 kat fazla kalsiyum içeriyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.02.2024 07:10 | Son Güncelleme:
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Kanserle mücadelede etkili bir besin kaynağı olan chia tohumu, sağlık açısından birçok fayda sunar. Özellikle somon balığından 4 kat daha fazla omega-3 içeriğiyle dikkat çeker. Omega-3 yağ asitleri, iltihaplanmayı azaltır, hücrelerin normal işlevlerini destekler ve kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir. Ayrıca, sütten 7 kat daha fazla kalsiyum içerir. Kalsiyum, kemik sağlığı için kritik öneme sahiptir ve kemikleri güçlendirirken kanser riskini azaltabilir.

Chia tohumu, kanserle savaşta etkili bir destekleyici olarak bilinir. Somon balığından 4 kat daha fazla omega-3 içeriği sayesinde, chia tohumu iltihaplanmayı azaltır, hücrelerin normal işlevlerini destekler ve kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir. Ayrıca, sütten 7 kat daha fazla kalsiyum içerir. Kalsiyum, kemik sağlığını desteklerken kanser riskini azaltabilir. Bu nedenle, chia tohumunu düzenli olarak tüketmek, hem omega-3 alımını artırarak kanserle mücadelede etkili olabilir hem de kalsiyum ihtiyacınızı karşılayarak kemik sağlığınızı güçlendirebilir.


Keşfet

Kanserin düşmanı chia tohumu. Somon balığından 4 kat fazla omega-3, çiğ sütten 7 kat fazla kalsiyum içerir. Kalsiyumun kemiklere emilimini güçlendirir. Çok eskilerden günümüze ulaşan chia tohumu magnezyum ve iyot bakımından zengindir. Aynı zamanda D, A ve E vitaminleri açısından da zengin bir içeriğe sahiptir.

Suda bekletildiğinde oluşan müsilaj doğal bir kolajen etkisi gösterir. Cildi besler, iç organları gençleştirir. Chia tohumu özellikle tokluk hissi vermesi açısından özellikle spor yapan bireyler için çok fazla tercih edilmiştir.

Müsilaj ile mide iç duvarında koruyucu jelimsi bir tabaka oluşturduğundan reflü, gastrit ve ülser tedavisinde kullanılır.

Şeker fırlamalarını, kolesterol ataklarını önler. Kolit benzeri iltihaplı durumlara karşı korur. Florayı güçlendirir.

Bir bardak suya 1 tatlı kaşığı chia tohumu atıp karıştırın. Bu karışımı yarım saat bekletin. Beklettiğiniz karışıma limon sıkıp tüketebilirsiniz. Şifa olsun...

Diğer tüketim önerileri;

  • Chia tohumu pişirerek ya da ısıtarak tüketilebilir.
  • Bir bardak sıcak süte chia tohumu eklenerek süt içilebilir. Sütün içerisine bal, kakao tarçın gibi besinlerle tatlandırılabilir.
  • Çay ya da kahvenin içerisinde bir tatlı kaşığı chia ekleyebilirsiniz.
  • Chiayı un hâline getirerek hamur işlerinde un olarak kullanabilirsiniz.
  • Chialı puding yapabilirsiniz.
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chia tohumu sağlıklı
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