Kanser düşmanı: Somon balığından 4 kat fazla omega-3, sütten 7 kat fazla kalsiyum içeriyor!

Chia tohumu, kanserle savaşta etkili bir destekleyici olarak bilinir. Somon balığından 4 kat daha fazla omega-3 içeriği sayesinde, chia tohumu iltihaplanmayı azaltır, hücrelerin normal işlevlerini destekler ve kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir. Ayrıca, sütten 7 kat daha fazla kalsiyum içerir. Kalsiyum, kemik sağlığını desteklerken kanser riskini azaltabilir. Bu nedenle, chia tohumunu düzenli olarak tüketmek, hem omega-3 alımını artırarak kanserle mücadelede etkili olabilir hem de kalsiyum ihtiyacınızı karşılayarak kemik sağlığınızı güçlendirebilir.
Kanserin düşmanı chia tohumu. Somon balığından 4 kat fazla omega-3, çiğ sütten 7 kat fazla kalsiyum içerir. Kalsiyumun kemiklere emilimini güçlendirir. Çok eskilerden günümüze ulaşan chia tohumu magnezyum ve iyot bakımından zengindir. Aynı zamanda D, A ve E vitaminleri açısından da zengin bir içeriğe sahiptir.
Suda bekletildiğinde oluşan müsilaj doğal bir kolajen etkisi gösterir. Cildi besler, iç organları gençleştirir. Chia tohumu özellikle tokluk hissi vermesi açısından özellikle spor yapan bireyler için çok fazla tercih edilmiştir.
Müsilaj ile mide iç duvarında koruyucu jelimsi bir tabaka oluşturduğundan reflü, gastrit ve ülser tedavisinde kullanılır.
Şeker fırlamalarını, kolesterol ataklarını önler. Kolit benzeri iltihaplı durumlara karşı korur. Florayı güçlendirir.
Bir bardak suya 1 tatlı kaşığı chia tohumu atıp karıştırın. Bu karışımı yarım saat bekletin. Beklettiğiniz karışıma limon sıkıp tüketebilirsiniz. Şifa olsun...
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