Kansere karşı koruma sağlıyor! İçeceğine katanlar kışın hastalık görmüyor

Propolis, arıların kovanlarını bakteri ve mantar enfeksiyonlarından korumak için ürettikleri bir maddedir. Propolisin rengi toplandığı bitkilere ve yerlere göre farklılık gösterir. Genellikle açık – koyu kahve renklerindedir. Sarımsı, kırmızımsı ve yeşilimsi renkleri de olan propolisin kendine özgü bir kokusu vardır. Damla şeklinde olan versiyonları içeceklerin içerisine katılarak içilen propolisler kışın hastalıklara karşı tam koruma sağlamaktadır.

PROPOLİS'İN ZARARLARI NELERDİR?

Sağlığa pek çok katkısı olan propolisi bazı sağlık sorunları olan kişilerin tüketmemesi gerekir.