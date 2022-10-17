HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kansere karşı koruma sağlıyor! İçeceğine katanlar kışın hastalık görmüyor

Kansere karşı koruma sağlıyor! İçeceğine katanlar kışın hastalık görmüyor

17.10.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bal, özellikle kahvaltıda ve sağlıklı tariflerde sıklıkla tükettiğimiz besinler arasında bulunuyor. Balın faydaları saymakla bitmezken yine arıların meydana getirdiği polenler ve propolisler de sağlık için inanılmaz faydalar sağlıyor. Propolisler kanser ve bağışıklık sistemi için mucizevi etkiler gösteriyor.

Propolis, arıların kovanlarını bakteri ve mantar enfeksiyonlarından korumak için ürettikleri bir maddedir. Propolisin rengi toplandığı bitkilere ve yerlere göre farklılık gösterir. Genellikle açık – koyu kahve renklerindedir. Sarımsı, kırmızımsı ve yeşilimsi renkleri de olan propolisin kendine özgü bir kokusu vardır. Damla şeklinde olan versiyonları içeceklerin içerisine katılarak içilen propolisler kışın hastalıklara karşı tam koruma sağlamaktadır.

PROPOLİS'İN ZARARLARI NELERDİR?

Ekran görüntüsü 2022-10-17 131948

Sağlığa pek çok katkısı olan propolisi bazı sağlık sorunları olan kişilerin tüketmemesi gerekir.

  • Astım bu hastalıklardan biridir.
  • Bal ve diğer arı yan ürünleri tükettiğinde alerjik reaksiyon gösteren kişilerin de propolis kullanmaması gerekiyor. Kavak ağaçlarına, kozalaklı ağaçlara alerjisi olan kişilerin de propolisten uzak durması gerekir.
  • Hassas ciltlerde kaşıntı ya da kızarıklık yapabilir.
  • Propolisin fazla tüketilmesi mide sorunlarına neden olabilir.
  • Öte yandan propolis kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabilir. Kanama kontrolünde sıkıntısı olan kişilerde ve ameliyat esnasında kanama ihtimalini artırabilir. Ameliyat randevusu alacak olan kişilerin ameliyat tarihinden iki hafta önce propolis kullanımını kesmeleri gerekir.
  • Hamilelerin ve emzirme sürecindeki annelerin propolis kullanmadan önce doktora danışmaları önemlidir.
  • Propolisin alkol ile beraber tüketilmesi sakıncalıdır. Alkol ile beraber alınması halinde bulantı ve kusmaya neden olabilir.

PROPOLİSİN FAYDALARI

YARA VE YANIK TEDAVİSİNDE ETKİLİ

YARA VE YANIK TEDAVİSİNDE ETKİLİ
Eski Roma, Mısır ve Yunan döneminden beri propolisin çeşitli sağlık sorunları üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Propolis o dönemlerde özellikle yara ve ülser tedavisinde kullanılıyordu. Bugün propolisin küçük yanık ve yaraların tedavisinde etkili olduğu ispatlanmıştır. Küçük yanıkların tedavisinde propolis etkili sonuçlar göstermektedir. Propolisin yanık ve yara tedavisi üzerinde etkili olmasının nedeni ise hücrelerin büyüme sürecine olumlu etkilerde bulunmasıdır.

GRİPTEN KORUR

GRİPTEN KORUR
Yaban mersini içeriğindeki C vitamini grip rahatsızlığına karşı önemli bir destektir. Bunun yanı sıra propolisi yapısındaki flavonoid türevleri tıpkı diğer virüslerde olduğu gibi grip virüsünde de etkili bir güçtür.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Propolis bağışıklığınızı kuvvetlendiren önemli bir etkendir. Güçlü bir antioksidan olan propolisin hem antiviral hem de antibiyotik etkisi bulunur. Yapılan bilimsel çalışmalar propolisin nar suyundan 70 kat daha fazla antioksidan etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Özellikle grip mevsimi öncesi ve süresince propolis kullanımı gribe yakalanmamak için atılacak önemli adımların başında gelir.

KANSER TEDAVİSİNE KATKISI OLABİLİR

KANSER TEDAVİSİNE KATKISI OLABİLİR
Propolisin çeşitli kanser türlerinin tedavisinde de olumlu etkileri bulunur. Yapılan araştırma sonuçlarına göre propolis kanser hücreleri üzerinde sitotoksik etkide bulunur. Sitotoksik maddeler uygulandıkları tümörlü alanları zehirleyip öldürebilecek ya da durdurabilecek etkiler gösterir. Propolisin bazı kanser türleri üzerindeki olumlu etkilerini sağlayan dört faktör bulunur. Bunlar propolisin yapısında bulunan clerodane, diterpenod, kafeik asittir. Yine propoliste bulunan polifenoller tümör karşıtı etkili ajanladır.

LÖSEMİ TEDAVİSİNE YARDIMCI OLABİLİR

LÖSEMİ TEDAVİSİNE YARDIMCI OLABİLİR
Lösemi üzerine yapılan bir araştırmada propolisin histiyositik lenfoma hücrelerine etkileri incelenir ve propolisin lenfoma hücrelerinin gelişmesini engellediği belirlenmiştir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bal Propolis Bağışıklık Sistemi grip kanser lösemi uçuk arı yanık ağız diş kemoterapi kemoterapi tedavisi yara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Erdoğan'ın o sözleri, asgari ücret zammının şifresi mi?

Erdoğan'ın o sözleri, asgari ücret zammının şifresi mi?

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...

Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...

Sosyal medyadan bunu paylaşmış! İklima Naz Akbörü'nün sır ölümünde yeni gelişme

Sosyal medyadan bunu paylaşmış! İklima Naz Akbörü'nün sır ölümünde yeni gelişme

Erdoğan açıklayacak! 'Türkiye'nin kara lekesi' Diyarbakır Cezaevi müzeye dönüştürülüyor

Erdoğan açıklayacak! 'Türkiye'nin kara lekesi' Diyarbakır Cezaevi müzeye dönüştürülüyor

İlginizi Çekebilir

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Tarikata kabul edilmek için üç aylık bebeğini kurban edecekti!

Tarikata kabul edilmek için üç aylık bebeğini kurban edecekti!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.