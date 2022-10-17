Kansere karşı koruma sağlıyor! İçeceğine katanlar kışın hastalık görmüyor

Propolis, arıların kovanlarını bakteri ve mantar enfeksiyonlarından korumak için ürettikleri bir maddedir. Propolisin rengi toplandığı bitkilere ve yerlere göre farklılık gösterir. Genellikle açık – koyu kahve renklerindedir. Sarımsı, kırmızımsı ve yeşilimsi renkleri de olan propolisin kendine özgü bir kokusu vardır. Damla şeklinde olan versiyonları içeceklerin içerisine katılarak içilen propolisler kışın hastalıklara karşı tam koruma sağlamaktadır.
PROPOLİS'İN ZARARLARI NELERDİR?
Sağlığa pek çok katkısı olan propolisi bazı sağlık sorunları olan kişilerin tüketmemesi gerekir.
- Astım bu hastalıklardan biridir.
- Bal ve diğer arı yan ürünleri tükettiğinde alerjik reaksiyon gösteren kişilerin de propolis kullanmaması gerekiyor. Kavak ağaçlarına, kozalaklı ağaçlara alerjisi olan kişilerin de propolisten uzak durması gerekir.
- Hassas ciltlerde kaşıntı ya da kızarıklık yapabilir.
- Propolisin fazla tüketilmesi mide sorunlarına neden olabilir.
- Öte yandan propolis kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabilir. Kanama kontrolünde sıkıntısı olan kişilerde ve ameliyat esnasında kanama ihtimalini artırabilir. Ameliyat randevusu alacak olan kişilerin ameliyat tarihinden iki hafta önce propolis kullanımını kesmeleri gerekir.
- Hamilelerin ve emzirme sürecindeki annelerin propolis kullanmadan önce doktora danışmaları önemlidir.
- Propolisin alkol ile beraber tüketilmesi sakıncalıdır. Alkol ile beraber alınması halinde bulantı ve kusmaya neden olabilir.
PROPOLİSİN FAYDALARI
YARA VE YANIK TEDAVİSİNDE ETKİLİ
Eski Roma, Mısır ve Yunan döneminden beri propolisin çeşitli sağlık sorunları üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Propolis o dönemlerde özellikle yara ve ülser tedavisinde kullanılıyordu. Bugün propolisin küçük yanık ve yaraların tedavisinde etkili olduğu ispatlanmıştır. Küçük yanıkların tedavisinde propolis etkili sonuçlar göstermektedir. Propolisin yanık ve yara tedavisi üzerinde etkili olmasının nedeni ise hücrelerin büyüme sürecine olumlu etkilerde bulunmasıdır.
GRİPTEN KORUR
Yaban mersini içeriğindeki C vitamini grip rahatsızlığına karşı önemli bir destektir. Bunun yanı sıra propolisi yapısındaki flavonoid türevleri tıpkı diğer virüslerde olduğu gibi grip virüsünde de etkili bir güçtür.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Propolis bağışıklığınızı kuvvetlendiren önemli bir etkendir. Güçlü bir antioksidan olan propolisin hem antiviral hem de antibiyotik etkisi bulunur. Yapılan bilimsel çalışmalar propolisin nar suyundan 70 kat daha fazla antioksidan etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Özellikle grip mevsimi öncesi ve süresince propolis kullanımı gribe yakalanmamak için atılacak önemli adımların başında gelir.
KANSER TEDAVİSİNE KATKISI OLABİLİR
Propolisin çeşitli kanser türlerinin tedavisinde de olumlu etkileri bulunur. Yapılan araştırma sonuçlarına göre propolis kanser hücreleri üzerinde sitotoksik etkide bulunur. Sitotoksik maddeler uygulandıkları tümörlü alanları zehirleyip öldürebilecek ya da durdurabilecek etkiler gösterir. Propolisin bazı kanser türleri üzerindeki olumlu etkilerini sağlayan dört faktör bulunur. Bunlar propolisin yapısında bulunan clerodane, diterpenod, kafeik asittir. Yine propoliste bulunan polifenoller tümör karşıtı etkili ajanladır.
LÖSEMİ TEDAVİSİNE YARDIMCI OLABİLİR
Lösemi üzerine yapılan bir araştırmada propolisin histiyositik lenfoma hücrelerine etkileri incelenir ve propolisin lenfoma hücrelerinin gelişmesini engellediği belirlenmiştir.
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