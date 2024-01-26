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'Kapını kırdım, yatağına geleceğim' Eltilerin Savaşı filmi gerçek oldu: Kendi çocuğu olmadı diye çocuğu olan eltisine yapmadığını bırakmadı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.01.2024 06:19 | Son Güncelleme:
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Kapı kırmalar, cam taşlamalar, tehdit mesajları... Bir kadın 17 yıllık eltisine yapmadığını bırakmadı. Sınırını aşan elti talihsiz kadının kızına da tehdit mesajları attı. Sebebi ise eltisinin kendinden önce doğum yapması. Yaşadıklarına isyan eden Olcay Özdemir hayatının kabusa döndüğünü belirtirek yetkililerden yardım istedi. Özdemir'in çocuklarına atılan mesajlar ise duyanları hayrete düşürdü.

Gupse Özay'ın senaristliğini yaptığı ödüllü oyuncu Merve Dizdar'ın başrolünde oynadığı 'Eltilerin Savaşı' filmi gerçek oldu. Bir kadının hayatı eltisinin saldırıları nedeniyle kabusa döndü. Evinin kapısı kırıldı, camları taşlandı daha da kötüsü çocukları taciz edildi. İşte akılalmaz olayın detayları...

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17 YILLIK KABUS

Beyaz perdede izlenen bir film daha gerçek oldu. Komedisi çekilen film gerçek hayatta bir kadına kabusu yaşattı. Bu hikayede camlar da taşlandı, kapılar da kırıldı. 17 yıllık hikaye duyanlara 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

"HER ŞEYİMİZİ KISKANIYOR"

"HER ŞEYİMİZİ KISKANIYOR"

Show Haber'de yer alan habere göre mağdur Olcay Özdemir bundan 17 yıl önce evlendi. Evliliğinde de iki çocuğu oldu. Ancak eltisiyle yaşadıkları ona hayatı dar etti. Özdemir yaşadıklarını "Her şeyimizi kıskanıyor. Evliliğimi, çocuklarımı, kocamı kıskandığı için sürekli eşini dolduruşa getiriyor. Dolduruşa gelen koca da sonra saldırıya geçiyor." sözleriyle anlattı.

"YILLARCA ÇOCUĞU OLMADI DİYE..."

"YILLARCA ÇOCUĞU OLMADI DİYE..."

Özdemir "Ondan önce çocuğum oldu. Kendisinin olmadı. Yıllarca çocuğu olmadı diye 'keşke bu çocuk benim olsa' diyecek kadar beni kıskanan bir insandı." sözleriyle isyan etti. Eltisinin kıskançlık atakları daha sonra sinir krizlerine döndü. Eltisiyle kaynı bu olaylar nedeniyle Özdemir'e düşman kesildi.

CAMLARI KIRILDI

CAMLARI KIRILDI

"Kocasını da üstümüze sala sala bu hale geldik." diyen Özdemir'in evine düzenlenen saldırılar nedeniyle camlarının da kırıldı. Son yaşadığı olayı anlatan talihsiz kadın, "Evden sabah saatlerinde çıktım. Geldiğimde camları kırık gördüm. Hiçbir şekilde bize saldırmaktan çekinmiyorlar, korkmuyorlar" dedi.

"KAPINI KIRDIM, YATAĞINA GELECEĞİM"

"KAPINI KIRDIM, YATAĞINA GELECEĞİM"

İddiaya göre Özdemir'in telefonuna her gün mesajlar atılıyor. Bu mesajlarda tehditler ve küfürler havada uçuşuyor. Özdemir korku dolu anlarını, "'Senin çocuklarını öldüreceğim diye beni tehdit ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tehdit Eltilerin Savaşı filmi taciz elti
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