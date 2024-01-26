'Kapını kırdım, yatağına geleceğim' Eltilerin Savaşı filmi gerçek oldu: Kendi çocuğu olmadı diye çocuğu olan eltisine yapmadığını bırakmadı

"YILLARCA ÇOCUĞU OLMADI DİYE..."

Özdemir "Ondan önce çocuğum oldu. Kendisinin olmadı. Yıllarca çocuğu olmadı diye 'keşke bu çocuk benim olsa' diyecek kadar beni kıskanan bir insandı." sözleriyle isyan etti. Eltisinin kıskançlık atakları daha sonra sinir krizlerine döndü. Eltisiyle kaynı bu olaylar nedeniyle Özdemir'e düşman kesildi.