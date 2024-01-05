Kar yağışı için tarih belli oldu! İstanbul için kar yağışı kapıda ancak… ‘Boğaz donacak, en soğuk günler’ iddiası doğru mu?

‘BOĞAZ DONACAK, EN SOĞUK VE KARLI GÜNLER YOLDA’ İDDİASI DOĞRU DEĞİL

HavaForum’dan yapılan bir diğer açıklamada ise yapılan yanlış haberlere karşı uyarı geldi. "Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda", "Sibirya soğukları geliyor, deniz donabilir" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmamakta olduğu belirtilirken “Gelinen aşamada kutup soğuklarını takipteyiz. Ama "boğaz donacak, cumhuriyet tarihinin en şiddetlisi" gibi söylemler gerçek dışıdır” denildi.