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Kar yağışı için tarih belli oldu! İstanbul için kar yağışı kapıda ancak… ‘Boğaz donacak, en soğuk günler’ iddiası doğru mu?

05.01.2024 08:02 | Son Güncelleme:
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Kar yağışına dair haberler yeni yıla girilmesi ile birlikte beklentileri artırdı. Beklenen ilk resmi açıklamalar ise AKOM’dan ve Meteoroloji’den geldi. Buna göre, 8 Ocak Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı bildirildi ve kar yağışı için ilk tarih de verildi. Ancak uzmanlar kutuplardan gelmesi beklenen ilk soğuk hava dalgasının henüz tam nereyi ziyaret edeceğinin netleşmediğini belirtti. İşte kar yağışı haberleri ile ilgili son dakika bilgiler

Kar yağışı haberleri için gözler hava durumu ile ilgili gelen son dakika bilgilere çevrildi. Kar yağışı ile ilgili ilk resmi açıklama ise dün yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden kar yağışı uyarısı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, 8 Ocak Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı bildirildi ve kar yağışı için tarih verildi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar…

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Kar yağışı ile ilgili uzmanlarda açıklamalarına devam ediyor HavaForum hesabından paylaşılan son bilgiler de dikkat çekti. Yapılan açıklamada Şiddetli kutup soğukları evini terk edip aşağıya doğru inecek. Türkiye'deki kar severler ise bu ‘kutup ayısı’ dalgasının gelmesini istiyor. Bu kutup soğuklarının henüz nereyi ziyaret edeceği tam netleşmedi.” ifadeleri kullanıldı.

‘BOĞAZ DONACAK, EN SOĞUK VE KARLI GÜNLER YOLDA’ İDDİASI DOĞRU DEĞİL

‘BOĞAZ DONACAK, EN SOĞUK VE KARLI GÜNLER YOLDA’ İDDİASI DOĞRU DEĞİL

HavaForum’dan yapılan bir diğer açıklamada ise yapılan yanlış haberlere karşı uyarı geldi. "Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda", "Sibirya soğukları geliyor, deniz donabilir" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmamakta olduğu belirtilirken “Gelinen aşamada kutup soğuklarını takipteyiz. Ama "boğaz donacak, cumhuriyet tarihinin en şiddetlisi" gibi söylemler gerçek dışıdır” denildi.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin pazartesi akşamından itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine gireceğini, salı ve çarşamba günü de kar yağışının beklendiğini bildirdi.

AKOM'DAN KAR AÇIKLAMASI

AKOM'DAN KAR AÇIKLAMASI

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün kentte 12 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşacağı belirtilerek, akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin tahmin edildiği kaydedildi. Gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgarın ılık hava getireceği aktarılan açıklamada, rüzgarın saatte 20 ila 45 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.

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Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, 9 Ocak Salı kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı. Açıklamada, İBB'nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji kar yağışı son dakika haberler
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