HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Karada da görebiliyoruz' 5.1'lik depremden 7 dakika önce denizden yükselmiş! İş yerinin güvenlik kamerası kaydetmiş 'Fay hattının muhtemel kenarı burası'

'Karada da görebiliyoruz' 5.1'lik depremden 7 dakika önce denizden yükselmiş! İş yerinin güvenlik kamerası kaydetmiş 'Fay hattının muhtemel kenarı burası'

06.12.2023 17:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.1'lik depremden 7 dakika önce, Mudanya açıklarında denizden duman yükseldiği görüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere dair konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, aktif fay hattının bulunduğu Marmara Denizi'nde sürekli gaz çıkışı gerçekleştiğini, bunun normal olduğunu belirtip "Her gaz çıkışı, bir deprem olacak anlamına gelmez. Fay hatlarından gaz çıkışı olması zaten normal. Genellikle radon gazı çıkar" dedi.

Gemlik Körfezi’nde Mudanya ilçesi açıklarında önceki gün saat 10.42’de yerin 8,98 kilometre derinliğinde deprem oldu. Deprem, Bursa’nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da da hissedildi. Bursa’da vatandaşlar, panik içerisinde sokaklara çıktı. Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi açıklarında depremden 7 dakika önce denizden duman yüksekliği görüldü.


Keşfet

KORKUTAN DEPREMDEN HEMEN ÖNCE DENİZDEN DUMAN YÜKSELDİĞİ GÖRÜLDÜ

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerle ilgili DHA muhabirine telefonda açıklamada bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Engin Er, dumanın, aktif fay hatlarından çıkan radon gazı olduğunu söyledi.

‘HER GAZ ÇIKIŞI DEPREM OLACAĞI ANLAMINA GELMEZ’

‘HER GAZ ÇIKIŞI DEPREM OLACAĞI ANLAMINA GELMEZ’

Aktif fay hatlarındaki gaz çıkışlarının normal olduğunu ve bu gaz çıkışının yeni bir depremin habercisi olmadığını vurgulayan Engin Er, “Fay hattının muhtemel kenarı burası, gaz çıkışı olabilir. Gayet normal. Gaz çıkışları zaten Marmara Denizi içerisinde birçok noktada var. Bu olamaz diye bir şey söyleyemiyoruz, olabilir. Gayet normal, çünkü aktif fay hatlarında, metan gazı çıkıyor. Metan gazı çıkabilir ama illa ki bütün hat boyunca metan gazı çıkacak diye bir olay da yok tabii. Bu her gaz çıkışı, bir deprem olacak anlamına gelmez. Bunun karada da örneklerini görebiliyoruz zaten. Fay hatlarından gaz çıkışı olması zaten normal. Genellikle radon gazı çıkar” diye konuştu.

HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASINDA TEST VE İNCELEMELER BAŞLATILDI

HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASINDA TEST VE İNCELEMELER BAŞLATILDI

Öte yandan, 5.1 büyüklüğündeki depremde kolonlarında çatlaklar oluşan ve dün tahliye edilen Mudanya Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda da depreme dayanıklılık testi ve incelemeleri başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yetkilendirilen kurum tarafından, ilgili mevzuat kapsamında yapılacak test ve incelemeler sonucunda çıkacak rapora göre gerekli işlemler yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara Denizi Bursa
En Çok Okunan Haberler
Güneş'te 60 Dünya büyüklüğünde delik açıldı

Güneş'te 60 Dünya büyüklüğünde delik açıldı

Asgari ücret zammı için açıklama: 'Bu sürdürülebilir değil'

Asgari ücret zammı için açıklama: 'Bu sürdürülebilir değil'

Yarık damak, küçük kafalar! ABD'deki bazı bebeklerde görüldü

Yarık damak, küçük kafalar! ABD'deki bazı bebeklerde görüldü

İstifa depremi sürüyor! "Üzüntüsü içindeyim"

İstifa depremi sürüyor! "Üzüntüsü içindeyim"

Çevredekiler korkuyla izledi! Polise aldırmayıp boğazını kesti

Çevredekiler korkuyla izledi! Polise aldırmayıp boğazını kesti

Fırıncıdan yanında çalışan liseli kıza mide bulandıran istismar

Fırıncıdan yanında çalışan liseli kıza mide bulandıran istismar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

Arabadan inen kadını kaplan sürükleyerek götürdü

Arabadan inen kadını kaplan sürükleyerek götürdü

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.