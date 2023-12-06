'Karada da görebiliyoruz' 5.1'lik depremden 7 dakika önce denizden yükselmiş! İş yerinin güvenlik kamerası kaydetmiş 'Fay hattının muhtemel kenarı burası'

‘HER GAZ ÇIKIŞI DEPREM OLACAĞI ANLAMINA GELMEZ’

Aktif fay hatlarındaki gaz çıkışlarının normal olduğunu ve bu gaz çıkışının yeni bir depremin habercisi olmadığını vurgulayan Engin Er, “Fay hattının muhtemel kenarı burası, gaz çıkışı olabilir. Gayet normal. Gaz çıkışları zaten Marmara Denizi içerisinde birçok noktada var. Bu olamaz diye bir şey söyleyemiyoruz, olabilir. Gayet normal, çünkü aktif fay hatlarında, metan gazı çıkıyor. Metan gazı çıkabilir ama illa ki bütün hat boyunca metan gazı çıkacak diye bir olay da yok tabii. Bu her gaz çıkışı, bir deprem olacak anlamına gelmez. Bunun karada da örneklerini görebiliyoruz zaten. Fay hatlarından gaz çıkışı olması zaten normal. Genellikle radon gazı çıkar” diye konuştu.