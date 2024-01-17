'Karım' yazılı mesaj ortalığı karıştırdı! Genç kız seyir halindeki araçtan atladı: 'Seni anne ve babanın önüne atacağım'

Olay, Yakutiye ilçesi ile Aziziye ilçesini birbirine bağlayan Farabi Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, evlilik hazırlığı yapan H.Ç. ile A.Ö. buluşup, hafif ticari araçla gezintiye çıktı. Bir süre sonra H.Ç.'nin telefonuna 'karım' yazılı mesaj geldi. Gelen mesajı gören A.Ö., H.Ç. ile tartışmaya başladı. A.Ö., daha sonra mesajın atıldığı numarayı arayıp, karşısına çıkan kişiyle de tartıştı. A.Ö., telefonu kapattıktan sonra sevgilisi H.Ç.'ye, her şeyi ailesine anlatacağını söyledi.
A.Ö.'nün bu sözleri üzerine paniğe kapılıp korkan H.Ç., seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp, kendisini yola attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen H.Ç., olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan H.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili A.Ö.'yü gözaltına aldı. A.Ö. ilk ifadesinde, H.Ç. ile 3 aydır birlikte olduğunu belirterek, "Cep telefonuna bir başka erkek tarafından gönderilen ve 'karım' diye hitap edilen mesajı gördüm. Tartıştık, 'Seni anne ve babanın önüne atacağım' dedim. Evlerine doğru giderken araçtan atladı" dediği öğrenildi. (DHA)