'Karım' yazılı mesaj ortalığı karıştırdı! Genç kız seyir halindeki araçtan atladı: 'Seni anne ve babanın önüne atacağım'

Olay, Yakutiye ilçesi ile Aziziye ilçesini birbirine bağlayan Farabi Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, evlilik hazırlığı yapan H.Ç. ile A.Ö. buluşup, hafif ticari araçla gezintiye çıktı. Bir süre sonra H.Ç.'nin telefonuna 'karım' yazılı mesaj geldi. Gelen mesajı gören A.Ö., H.Ç. ile tartışmaya başladı. A.Ö., daha sonra mesajın atıldığı numarayı arayıp, karşısına çıkan kişiyle de tartıştı. A.Ö., telefonu kapattıktan sonra sevgilisi H.Ç.'ye, her şeyi ailesine anlatacağını söyledi.



