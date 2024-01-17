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  4. 'Karım' yazılı mesaj ortalığı karıştırdı! Genç kız seyir halindeki araçtan atladı: 'Seni anne ve babanın önüne atacağım'

'Karım' yazılı mesaj ortalığı karıştırdı! Genç kız seyir halindeki araçtan atladı: 'Seni anne ve babanın önüne atacağım'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
17.01.2024 20:55 | Son Güncelleme:
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Erzurum'da sevgilisi ile dolaşan bir kızın cep telefonuna başka bir erkekten 'karım' yazılı mesaj geldi. Mesajı gören erkek arkadaşının durumu kızın ailesine anlatacağını söylemesi üzerine korkan genç kız, seyir halindeki otomobilden atladı. Genç kız ağır yaralanırken, sevgilisi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Yakutiye ilçesi ile Aziziye ilçesini birbirine bağlayan Farabi Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, evlilik hazırlığı yapan H.Ç. ile A.Ö. buluşup, hafif ticari araçla gezintiye çıktı. Bir süre sonra H.Ç.'nin telefonuna 'karım' yazılı mesaj geldi. Gelen mesajı gören A.Ö., H.Ç. ile tartışmaya başladı. A.Ö., daha sonra mesajın atıldığı numarayı arayıp, karşısına çıkan kişiyle de tartıştı. A.Ö., telefonu kapattıktan sonra sevgilisi H.Ç.'ye, her şeyi ailesine anlatacağını söyledi.


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KENDİNİ YOLA ATTI

KENDİNİ YOLA ATTI

A.Ö.'nün bu sözleri üzerine paniğe kapılıp korkan H.Ç., seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp, kendisini yola attı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen H.Ç., olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan H.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"SENİN ANNE VE BABANIN ÖNÜNE ATACAĞIM"

"SENİN ANNE VE BABANIN ÖNÜNE ATACAĞIM"

Polis, olayla ilgili A.Ö.'yü gözaltına aldı. A.Ö. ilk ifadesinde, H.Ç. ile 3 aydır birlikte olduğunu belirterek, "Cep telefonuna bir başka erkek tarafından gönderilen ve 'karım' diye hitap edilen mesajı gördüm. Tartıştık, 'Seni anne ve babanın önüne atacağım' dedim. Evlerine doğru giderken araçtan atladı" dediği öğrenildi. (DHA)

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Erzurum
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