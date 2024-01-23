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  4. Karış karış aranan çöp evdeki ceset gözden kaçtı! Emekli öğretmen akıllara durgunluk veren dairesinde böyle can vermiş

Karış karış aranan çöp evdeki ceset gözden kaçtı! Emekli öğretmen akıllara durgunluk veren dairesinde böyle can vermiş

23.01.2024 08:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da yaşayan emekli matematik öğretmeni Hasan Ergin'den (82) günler boyu haber alınamadı. Pazar günü gece saatlerinde eve gelen itfaiye ekipleri şaşkına çeviren bir manzarayla karşılaştı: Ağır kokusu apartmana yayılan ev ağzına kadar çöple doluydu. İtfaiye ekipleri dairede arama yapsa da herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Fakat asıl şoku, itfaiye gittikten sonra yeğenleri kıyafetleri dışarı çıkarırken yaşadı.

Avcılar'da Hasan Ergin'in yaşadığı 10 katlı binada ekipler de yakınları da şok üstüne şok geçirdi. Kamera kayıtları incelendiğinde, 5 gündür haber alınamayan Ergin'in eve girdiği, tekrar çıkmadığı görüldü. Çöp evdeki cansız bedeni itfaiye ekiplerinin gözünden kaçan Ergin'in yaşamını nasıl yitirdiği de anlaşıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ambarlı Mahallesi'nde 10 katlı binanın ikinci katında oturan Hasan Ergin'e ulaşamayan yakınları, pazar gecesi bina yöneticisini arayarak yardım istedi.

Hasan Ergin'in kapısını çalan bina yöneticisi İsmail Önem ise içeriden yanıt alamayınca, daireden yükselen ağır kokulardan da şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

EKİPLER ÇÖP EVLE KARŞILAŞTI

EKİPLER ÇÖP EVLE KARŞILAŞTI

Hasan Ergin'in tek başına yaşadığı daireye gelen ekipler, tavana kadar atık giysi ve eşya depolanan çöp evle karşılaştı.

Evin kapısını kıran ekipler, güçlükle içeri girerek evde arama yaptı ancak herhangi bir olumsuz duruma rastlayamadı. Ekipler bunun üzerine evden ayrıldı.

Evden ağır kokuların yayılmasından rahatsız olan bina sakinleri bu kez de Hasan Ergin'in yakınlarını arayarak sonuç almaya çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çöp ev
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