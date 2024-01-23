Karış karış aranan çöp evdeki ceset gözden kaçtı! Emekli öğretmen akıllara durgunluk veren dairesinde böyle can vermiş

Avcılar'da Hasan Ergin'in yaşadığı 10 katlı binada ekipler de yakınları da şok üstüne şok geçirdi. Kamera kayıtları incelendiğinde, 5 gündür haber alınamayan Ergin'in eve girdiği, tekrar çıkmadığı görüldü. Çöp evdeki cansız bedeni itfaiye ekiplerinin gözünden kaçan Ergin'in yaşamını nasıl yitirdiği de anlaşıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

