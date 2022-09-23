Kaşıntılı egzamalarınız son bulacak! Sorunlarınızı bıçak gibi kesecek 5 öneri

Atopik egzama sık sık kaşıntılı, kuru veya kırmızı cilt lekelerine neden oluyor. Oldukça yaygın görülen egzama hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebiliyor. Egzamanın verdiği semptomlar kişinin rahatsız olmasına ve yaşam kalitesinin düşmesine yol açıyor. Egzamanın neden olduğu kaşıntı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan evde uygulayabileceğiniz kolay yöntemler bulunuyor.

EGZAMA KAŞINTILARINI GEÇİRMEK İÇİN

SOĞUK KOMPRES VE BANYO Cildin kaşıntılı bölgesine serin, ıslak bir kompres uygulayın. Benzer şekilde, serin bir banyo yapmak da anında rahatlama sağlayabilir ve cilde ihtiyaç duyduğu nemi verebilir. Egzaması olan kişilerin cildinin dış tabakası genellikle nemden yoksun olduğu için cildini ekstra nemli tutmaları gerekir.Soğuk su yardımcı olabilirken, kullandığınız suyun çok sıcak veya soğuk olmadığından emin olmak önemlidir. Ayrıca egzamayı kötüleştirebilecek kokulu sabunlar kullanmaktan kaçının. Banyodan sonra, cilde herhangi bir reçeteli ilaç veya nemlendirici uygulayın - yine koku veya diğer tahriş edici maddeler içeren losyonlardan kaçının.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI Hindistan cevizi yağı, cilt enfeksiyonlarına neden olan bakterilerle savaşabildiğinden ve herhangi bir ağrıyı giderebildiğinden, egzama eğilimli ciltler için harikadır. Ulusal Egzama Derneği'ne göre hindistancevizi yağının antibakteriyel özellikleri ciltteki stafil bakterileri azaltabilir . Bu, özellikle iltihaplı cilt lekeleri bakterilerin girmesine izin vererek çatlayabildiğinde, egzaması olan kişiler için önemlidir. Cilde uygularken, kimyasal olmadan işlenmiş saf veya soğuk pres hindistancevizi yağını seçmek her zaman en iyisidir.

BAL Bal, cilde uygulandığında egzama ve kaşıntı semptomlarına yardımcı olabilen başka bir doğal antibakteriyel ve antienflamatuar ajandır. Bal sadece enfeksiyonları önlemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda cildi nemlendirir ve iyileşmeyi hızlandırır.

ALOE VERA Aloe vera jeli, antibakteriyel ve antimikrobiyal etkileri, bir kişinin kuru ve çatlamış cildi olduğunda ortaya çıkma olasılığı daha yüksek olan cilt enfeksiyonlarını önlediğinden, egzamayı tedavi etmek ve yatıştırmak için faydalıdır. Aloe vera ayrıca, kırık cildi yatıştırmaya ve iyileşmeyi desteklemeye yardımcı olabilecek yara iyileştirici özelliklere sahiptir.