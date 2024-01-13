'Kendimizi İstanbul'a mühürledik' Ekrem İmamoğlu'ndan yerel seçim çıkışı! "Dönüp arkaya 'Acaba o ne der' diye korkarak bakıyorsa o, İstanbul'un koltuğunda oturamaz"

Beşiktaş Karanfilköy'de 29 Nisan 2023'te temeli atılan kentsel dönüşüm projesinin daire belirleme kura çekiliş töreni Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konuşmasına şehitlere rahmet ve ailelerine başsağlığı dileyerek başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Dün hepimizin evine ulaşan acı haberle sarsıldık. Bu ülkenin pırıl pırıl genç evlatlarını, askerlerimizi şehit vermek elbette hepimizi derinden üzüyor. Ben başta bir baba olarak üzülüyorum. Hepimizin evlatları bugün eğer yaşamlarını sürdürüyorsa, hayatlarını devam ettiriyorsa o şehitlerimizin bu mücadelesi sayesinde. Yıllardır bu lanet olası terör belasının derdini çekiyoruz ve evlerimize kederler çöküyor. Yöneticilerin, bizlerin, hepimizin aslında esas görevi vatandaşlarımızın başına gelebilecek bu tür belaları ve sıkıntıları def etmektir. Vatandaşlarımızın huzur ve refah içerisinde yaşamalarını sağlamaktır. Bunun için çalışmak zorundayız. Hep birlikte milletimizi zora sokan, sıkıntıya sokan, üzen ve başını öne eğen, milletimize sıkıntı yaşatan ne varsa bunları bertaraf etmeliyiz. Bizlerin en büyük çabası da bu olmalı. Hele de terör belasına karşı amasız, fakatsız, doğru çözümlerle ve dileğimiz odur ki tek bir şehit bile vermediğimiz bir Türkiye var etmek. Bu da en kalıcı şekliyle çözümlerin oluşması amacıyla yapılması gereken iş ve işlemler var. Bunların başına milli birlik ve beraberliğimizi sağlamak geliyor. Hepimizin bu acıyı hissettiğini bilmemiz ve bunu hissetmemiz gerekiyor. Biz bazen acıyı bile bölüyoruz. Şehitlerimizi verdiğimiz anlarda bile bu işi dönem dönem siyasetin bir parçası haline getirme çabalarını yaşıyoruz. Bu bizi büklüm büklüm edip, parçalıyor. Bu çok kötü bir şey. Hepimizin evinde şehit de var, gazi de var. Hepimizin yuvasında var. Bu birlik ve beraberlik duygusu da böyle bir şey" dedi.

