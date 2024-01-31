Kesik baş cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Katil diş hekimi çıktı her şeyi itiraf etti…

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile şüphelilerin İzmir Torbalı ilçesindeki bir ve Aydın’ın Söke ilçesindeki üç adres olmak üzere toplam 4 adreste suç şüphelilerin yakalanması ve suç delilerinin ele geçirilmesi maksadıyla eşzamanlı ikametleri ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.