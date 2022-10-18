Kettle kirecini söker atar! Su ısıtıcısı kireçlerini temizleme yöntemleri

LİMON SUYU

Limonun suyunu sıkın, bir bardak suyla birlikte ısıtıcınızın içerisine dökün ve çalkalayın. Ardından ısıtıcınızı yarım saat beklemeye bırakın ve üzerine yeniden bir bardak daha su ekleyin. Tekrar çalkaladıktan sonra da içerisindeki limonlu suyun kaynaması için ısıtıcınızı çalıştırın. Suyunuz kaynadıktan sonra muhtemelen tüm kireçler sökülmüş ve ısıtıcınız temizlenmiş olacaktır. İçerisindeki suyu döküp birkaç kez soğuk su ile çalkaladıktan sonra içeride kireç kalıntısı varsa işlemi tekrar edebilirsiniz. Eğer ısıtıcınızı uzun süredir temizlemiyorsanız ve çok fazla kireç birikmişse de bu işlemi limon suyu yerine 1 ya da 2 kaşık limon tuzu ile deneyebilirsiniz