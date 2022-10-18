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  4. Kettle kirecini söker atar! Su ısıtıcısı kireçlerini temizleme yöntemleri

Kettle kirecini söker atar! Su ısıtıcısı kireçlerini temizleme yöntemleri

18.10.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kettle hayatımızı kolaylaştıran ev aletleri arasında bulunuyor. Suyu çok daha hızlı kaynatan kettle sıklıkla kullanılıyor. Sık sık kullanılan kettleda zamanla kireçler meydana geliyor. Bu kireçlerin temizlenmemesi sağlığı riske atıyor. Kettle kireçleri nasıl temizlenir? merak ediyorsanız bunun yolu oldukça basit.

Kettleda oluşan kireçler hem sağlığı hem de yemeklerin lezzetini bozuyor. Su ısıtıcılarının kireçlerinin zor temizlendiği düşünülüyor ancak bu konu büyük yanılgılar arasında bulunuyor. Evde uygulanan basit yöntemler kettle kireçlerini söküp atıyor su ısıtıcınızın içini pırıl pırıl yapıyor.

KETTLE KİREÇLERİNİ TEMİZLEMEK İÇİN

LİMON SUYU

LİMON SUYU
Limonun suyunu sıkın, bir bardak suyla birlikte ısıtıcınızın içerisine dökün ve çalkalayın. Ardından ısıtıcınızı yarım saat beklemeye bırakın ve üzerine yeniden bir bardak daha su ekleyin. Tekrar çalkaladıktan sonra da içerisindeki limonlu suyun kaynaması için ısıtıcınızı çalıştırın. Suyunuz kaynadıktan sonra muhtemelen tüm kireçler sökülmüş ve ısıtıcınız temizlenmiş olacaktır. İçerisindeki suyu döküp birkaç kez soğuk su ile çalkaladıktan sonra içeride kireç kalıntısı varsa işlemi tekrar edebilirsiniz. Eğer ısıtıcınızı uzun süredir temizlemiyorsanız ve çok fazla kireç birikmişse de bu işlemi limon suyu yerine 1 ya da 2 kaşık limon tuzu ile deneyebilirsiniz

KARBONAT

KARBONAT
Yaklaşık 5 kaşık karbonatı kettle veya çaycınızın içerisine koyun. Üzerini su ile doldurarak kaynatın. Birer saat arayla suyu kaynatma işlemini tekrarlayın. Bu işlem kettle içinde biriken kireçlerin temizlenmesini kolaylaştıracaktır. Kettle kireci temizleme işlemi bitip kirecin tamamen çıktığından emin olun. Ardından karbonatlı suyu dökerek soğuk su ile çaycınızı iyice durulayın.

PATATES KABUĞU

PATATES KABUĞU
Soyduğunuz patates kabuklarını çaydanlığın ya da çaycının içerisine atın ve üzerini su ile doldurun. Yaklaşık 15 dakika kaynatıp soğumaya bırakın. Bu işlemi patates yiyeceğiniz herhangi bir zaman uygularsanız kabukları da değerlendirmiş olursunuz. Ardından suyu ve patates kabuklarını boşaltarak çaycıyı iyice durulayın.
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