'Kilo verdikten sonra tanınmaz hale geldiğimi söylüyorlar' Görenler şaşkına döndü 'Aynı kişi olduğuna inanmayı reddediyorum'

Uzmanlar, kilo vermek ve zayıflamak için düzenli egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin olmazsa olmaz olduğunu her fırsatta belirtiyor. Pek çok kişi bu amaçla çokça deneme yapsa da bazen ilham verici ve motivasyon artırıcı hikayelere tanık olarak daha istikrarlı şekilde devam etmek adına ekstra güç arayabiliyorlar. Sosyal medyada etkileyici kilo verme ve dönüşüm hikayesini paylaşan bir kadın da 1 yıl içindeki değişimini paylaşmasıyla viral oldu.
Kanada, Toronto'da yaşayan bir kadın bir yılda 38 kilo verdikten sonra etkileyici dönüşümünü sosyal medyada paylaşarak büyük ilgi çekti.
The Sun'da yer alan habere göre; Ashley Gertley, kilo verme hikayesini göstermek için sosyal medyayı kullandı ve insanlar öncesi ve sonrası fotoğraflarının aynı kişiye ait olduğuna bile inanamadılar.
Ashley vücuduna kötü davranmaktan bıktığı için forma girmeye karar verdi, o zamandan bu yana 38 kilo verdi ve yüzündeki yağ kaybının onu tamamen farklı gösterdiğini ortaya çıkardı.
Ashley paylaştığı videoya "Sonunda yüzünüzdeki yağlardan kurtuluyorsunuz" diye yazdı.
Kuaför olan Ashley, kilo vermeden önceki fotoğrafını gösterdi. Kilo vermeden önce de doğal bir güzelliği olan Ashley, ancak bir sonraki videosunda, yüzdeki yağlardan kurtulmanın ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini gösterdi.