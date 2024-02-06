'Kilo verdikten sonra tanınmaz hale geldiğimi söylüyorlar' Görenler şaşkına döndü 'Aynı kişi olduğuna inanmayı reddediyorum'

Uzmanlar, kilo vermek ve zayıflamak için düzenli egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin olmazsa olmaz olduğunu her fırsatta belirtiyor. Pek çok kişi bu amaçla çokça deneme yapsa da bazen ilham verici ve motivasyon artırıcı hikayelere tanık olarak daha istikrarlı şekilde devam etmek adına ekstra güç arayabiliyorlar. Sosyal medyada etkileyici kilo verme ve dönüşüm hikayesini paylaşan bir kadın da 1 yıl içindeki değişimini paylaşmasıyla viral oldu.