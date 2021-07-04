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Kısıtlamasız ilk pazar günü sokaklar akın ettiler!

04.07.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamarının Temmuz ayı itibariyle sonlanmasının ardından vatandaşlar, sokaklara akın etti. Kısıtlamasız ilk Pazar gününde sıcak havanın keyfini çıkarmak isteyenler hem serinleyebilecekleri hem de keyifli zaman geçirebilecekleri havuz ve plajları tercih ettiler. İşte Türkiye'nin ilk kısıtlamasız pazar gününden objektiflere yansıyan keyifli kareler...

Tunceli'de son günlerde etkisini arttıran ve 40 derecenin üzerine çıkan sıcak havalar, vatandaşları bunalttı. Hafta sonunu da fırsat bilen kent sakinleri, çevre illerdeki vatandaşlar ve ülke dışından tatil için memleketine gelen gurbetçiler, şehir merkezindeki Munzur Nehrinin kenarında bulunan havuzu doldurdu. Kadın, çocuk, genç, yaşlı yüzlerce vatandaşın akın ettiği havuzda kimileri yüzerek serinlerken kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti. Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Tunceli’deki bu görüntüler, Ege ve Akdeniz'deki tatil beldelerini hatırlattı.

"BÖLGE ÇOK GÜZEL OLMUŞ"

Almanya’dan geldiğini belirten Mesut Demirkıran, bir haftadır Tunceli'de olduğunu söyledi. Aslen Tuncelili olduklarını belirten Demirkıran, "Her sene buraya geliyoruz. Antalya, Bodrum gibi yerleri hiç beğenmiyoruz, burayı çok beğeniyoruz. Tunceli çok sıcak, ama biz sıcağa hasret kaldık. Almanya’da hava iyi değil. 2 hafta kalıyoruz, güneşin tadını çıkartıyoruz. 20 sene gelmemiştim. İlk geldiğimde şaşırdım, il çok gelişmiş. Turistlik yerler açılmış, çok güzel olmuş. Bölgeden vatandaşlar Tunceli'ye geliyor" dedi.

"EGE KIYILARINDA DA TATİLİMİZİ YAPIYORUZ, TUNCELİ ORALARI ARATMIYOR"

"EGE KIYILARINDA DA TATİLİMİZİ YAPIYORUZ, TUNCELİ ORALARI ARATMIYOR"
İsveç’ten geldiklerini aktaran Sinan Emek ise kaldıkları ülkenin soğuk olduğunu dile getirerek, "Kendi memleketimize geldik. Çok güzel bir havuz. Biz Ege kıyılarında da tatilimizi yapıyoruz. Oraları aratmıyor, her yönüyle güzel bir yer. İnanılmaz bir sıcaklık var, ailecek geldik, hep beraber serinledik. Yedik, içtik, eğlendik ve dinlendik. Gerçekten çok güzel" diye konuştu.
Hozat ilçesinden geldiklerini dile getiren Devrim Gencer de "Serinlemek için geldik. Gerçekten çok güzel bir atmosferi var buranın. Ailecek eğlenebileceğimiz bir yer, devamlı geliyoruz. Ege ve Marmara’ya çok gittik. Ama burası oralardan daha iyi bir yer. Daha rahatız ve huzurluyuz. Hiçbir şekilde geri kalır yanı yok" şeklinde konuştu.

"BURASI BİR EGE VE AKDENİZ İLE AYNI AMBİANSA SAHİP"

"BURASI BİR EGE VE AKDENİZ İLE AYNI AMBİANSA SAHİP"
İşletme sahibi Aydın Engin, tesislerinin 2019'dan beri hizmet verdiğini söyledi. Engin, "Yerli ve yabancı turistlere hizmet vermekteyiz. Burası bir Bodrum, Ege, Akdeniz değil ama aynı ambiyansa sahip. Gelen insanlar çok memnun. Yüzmek ve stres atmak için tercih eden çok insan var. İnsanlar eğleniyor, yemek ihtiyacını karşılıyor ve güzel zaman geçiriyor. Korana virüsten dolayı tesisimiz 1,5 yıldır kapalıydı. Herkes zor günler geçirdi. İnşallah o günleri geride bırakıp tekrar daha iyi yıllara kavuşacağız. Erzincan, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum’dan gelen vatandaşlarımız var. Burada eğlenip, dinlenip dönüyorlar. Elimizden geldiği kadar hizmetin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Sıcaklık gerçekten çok yüksek. İnsanlar evde bunalmaya başladı. Kaçacak yerleri burası. Gelip burada serinliyorlar. Sıcaklığın artmasıyla beraber yoğunda kaçınılmaz oldu" ifadelerini kullandı.

KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK

KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
Kısıtlamasız ilk pazar gününde güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Adalara akın etti. Adalara gitmek isteyenler vapur iskelesinde uzun kuyruklar oluştururken sosyal mesafe kurallarına da uyulmadığı görüldü.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi İstanbul Tunceli
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