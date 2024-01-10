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Kız arkadaşının kahve bardağındaki gülücüğü görünce öfkeden deliye döndü! Tişörtünü çıkarıp baristayı yumruklarla yere serdi

10.01.2024 14:24 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da müşterisinin bardağına gülücük çizdiği öne sürülen barista neye uğradığını şaşırdı. Müşterinin erkek arkadaşı, bardaktaki gülücük sembolünü görünce küplere bindi, tişörtünü çıkarıp baristaya saldırdı. Yumrukların havada uçuştuğu anlar kameraya yansıdı.

Kahve bardağındaki gülücükle başladığı iddia edilen tartışmanın adresi Bakırköy. 30 Ekim'de meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Öfkeli erkek arkadaş, peş peşe yumruk darbeleriyle baristayı yere serdi.

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KAHVE BARDAĞINDAKİ GÜLÜCÜKTEN OLAY ÇIKTI

30 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen ilginç olayın görüntüleri ortaya çıktı. Olay Cevizlik Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi.

İddialara göre bir kişi, kız arkadaşı ile birlikte kafeye giderek kahve sipariş etti.

Siparişleri hazırlayan barista, kadının kahve bardağına gülücük sembolü çizdi.

Siparişleri hazırlayan barista, kadının kahve bardağına gülücük sembolü çizdi.

BARİSTAYA ÖFKELENDİ

BARİSTAYA ÖFKELENDİ

Kız arkadaşının kahve bardağında gülücük sembolü olduğunu gören kişi, baristayla tartışmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
kahve Barista gülücük
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